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جبالي يهنئ النائب ناصر عثمان على التعيين الجديد: مادة القانون الدولي الخاص صعبة جدًّا

12:37 م الإثنين 07 مارس 2022
جبالي يهنئ النائب ناصر عثمان على التعيين الجديد: مادة القانون الدولي الخاص صعبة جدًّا

الدكتور حنفي جبالي

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قدم رئيس مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين، التهنئة إلى النائب ناصر محمود عثمان؛ لتعيينه أستاذ دكتور بجامعة أسيوط في مادة القانون الدولي الخاص.

وقال جبالي: إن مادة القانون الدولي الخاص مادة صعبة جدًّا تعتمد على الفهم وليس الحفظ والطلاب يرتعبون منها لأنها صعبة جدًّا.

ووجه النائب عثمان الشكر إلى رئيس المجلس على التهنئة، ولزعيم الأغلبية النائب أشرف رشاد؛ لإصراره على تقديم جواب التعيين إلى المجلس، مؤكدا أن هذه التهنئة ستكون دافعًا قويًّا له لاستكمال الناحية العلمية.

حنفي جبالي ناصر عثمان القانون الدولي جامعة أسيوط

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