مصدر بالصحة يكشف حالة المصابين بالملاريا بعد عودتهم من الكاميرون

كتب - أحمد جمعة:

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، عن تحسن حالة المصابين بمرض الملاريا، والذين أصيبوا بها خلال تواجدهم في الكاميرون لحضور مباريات بطولة الأمم الأفريقية.

وقال المصدر لمصراوي، إن جميع المصابين بحالة جيدة ولا شيئ يدعو للقلق، إذ يحصلون على البروتوكول العلاجي الذي وضعته الوزارة وتشهد حالتهم الصحية تحسنًا كبيرًا خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن حالة الصحفي محمد غنيم شهدت تحسنًا كذلك خلال الساعات الماضية، بعدما شهدت الأيام الماضية تدهورًا نسبيًا تسببت في غيبوبة له، لكنه عاد للوعي ويستكمل العلاج بمستشفى حميات المحلة.

ولفت المصدر إلى أن فرق الطب الوقائي على مستوى الجمهورية تعمل على متابعة حالة جميع المواطنين القادمين من دولة الكاميرون، وكذلك الدول الأفريقية مؤخرًا.

كانت وزارة الصحة والسكان، أصدرت 6 تعليمات مهمة إلى مديريات الشئون الصحية على مستوى الجمهورية؛ بعد رصد بعض الحالات المصابة بالملاريا من الكاميرون وبعض الدول الأفريقية.

ووجه خطاب لرئيس قطاع الطب الوقائي عمرو قنديل -حصل عليه مصراوي- بضرورة تنشيط ترصد مرض الملاريا حسب تعريف الحالة خصوصا للوافدين الأجانب أو العائدين من المصريين بعد القيام بمهام في أي دولة من الدول التي يتوطن بها المرض.

وشدد الخطاب على تحويل الحالات المشتبه فيها إلى مستشفيات الحميات لعمل الفحص والتحليل اللازم للتشخيص، والإبلاغ الفوري للإدارة المركزية للشئون الوقائية والإدارة المركزية للمتوطنة.

كما شملت التعليمات اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمتابعة المخالطين للحالات المؤكدة وعمل التقصيات الحشرية ومكافحة البعوض الناقل، مع تنشيط إجراءات الترصد الحشرى للبعوض ومكافحته.

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