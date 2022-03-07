الحكومة توضح حقيقة إطلاق منصات امتحانية جديدة لطلاب شهادة الثانوية

كتب- محمد سامي:

قال المركز الإعلامي، لمجلس الوزراء، إن ما تداولت به بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن إصدار وزارة التربية والتعليم قرارات بإطلاق منصات امتحانية جديدة لإجراء امتحانات تجريبية لطلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإطلاق الوزارة أي منصات امتحانية جديدة أو إجراء امتحانات تجريبية لطلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية بهذا الشأن، مُوضحةً أنه سيتم الإعلان عن كافة تفاصيل أداء امتحانات شهادة الثانوية العامة بشكل رسمي من خلال مؤتمر صحفي يتم عقده خلال الفترة المقبلة، مُشددةً على أن كافة المعلومات الرسمية بشأن امتحانات الثانوية العامة يتم الإعلان عنها عبر الصفحات الرسمية للوزارة، سواء الموقع الرسمي للوزارة عبر الرابط التالي: "moe.gov.eg"، أو صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" عبر الرابط التالي "www.facebook.com/egypt.moe"، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 - 01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).