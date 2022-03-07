لمواجهة ارتفاع الأسعار قبل رمضان.. طلب برلماني بتشديد الرقابة على الأسواق وضخ السلع

كتب- نشأت علي:

طالبت النائبة شيماء نبيه، عضو مجلس النواب، الحكومةَ ممثلة في وزارة التموين، بتشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة ارتفاع الأسعار؛ خصوصًا قبل حلول شهر رمضان الكريم.

وقالت نبيه، في تصريحات صحفية لها اليوم الإثنين، إن الأسواق تشهد ارتفاعًا غير منطقي في الكثير من السلع، ولا بد من التعامل بحسم مع جشع التجار الذين يستغلون الأزمان ويرفعون الأسعار بشكل عشوائي.

وطالبت النائبة الحكومة ممثلة في وزارة التموين وكل شركات إنتاج السلع بضخ المزيد من السلع والمنتجات الغذائية وتوفيرها بكثرة في المجمعات الاستهلاكية، وبالتالي نواجه الارتفاع في الأسعار، مشيرةً إلى أن العالم كله يواجه منذ أزمة كورونا موجة تضخم أدت إلى ارتفاع الأسعار، وزادت مع الأزمة الروسية- الأوكرانية؛ خصوصًا أن مصر تستورد القمح من روسيا، والذي يستخدم في صناعة الخبز؛ ولكن لدينا مخزون استراتيجي يكفي.

وأشارت نبيه إلى أن الدولة المصرية خاضت مرحلة إصلاح اقتصادي في نوفمبر 2016، وقد نجح برنامج الإصلاح؛ مما جعل الاقتصاد المصري قويًّا واستطاع أن يصمد في مواجهة أزمة كورونا، ففي الوقت الذي تحقق فيه دول معدل نمو بالسالب وأخرى "صفر"؛ نجد مصر تحقق معدل نمو يتجاوز 3%.

وتابعت النائبة: لدينا ثقة في تجاوز تلك الأزمة، ونجاح الحكومة في الحد من ارتفاع الأسعار وتشديد الرقابة على الأسواق.