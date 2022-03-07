مشيرة خطاب: مصر ليس لديها ما تخفيه وعلينا مواجهة تحدياتنا

كتب- محمد نصار:

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن لجان المجلس استكملت تشكيلها وإعادة هيكلتها نتيجة الاجتماعات الدورية التي تتم، معبرة عن سعادتها بالاجتماع مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أمس الأحد.

وأضافت مشيرة خطاب، في تصريحات صحفية، أن مكتب الشكاوى بالمجلس لديه قاعدة بيانات تساعد في عملية الرصد واستقراء الواقع، مؤكدة أن المجلس القومي لحقوق الإنسان ملتزم بمواءمة التشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية التي صدقت عليها مصر.

وفيما يتعلق بالرد على المغالطات الخارجية، قالت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مصر ليس لديها ما تخفيه، ونعترف بأنه لدينا تحديات والتصدي لها واجب وضرورة حتمية، والتزام السلطة التنفيذية بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خطوة في غاية الأهمية.

وتابعت: من حظ المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن يستهل أعماله بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ونؤكد أن مصر ليست أبدا في موقف الدفاع عن النفس وأخذنا خطوات مهمة والضروري هو تسويق ما تم من خطوات وإنجازات.

وعبرت عن سعادتها بنشاط البرلمان بغرفتيه فيما يتعلق بالدبلوماسية البرلمانية، وما تم اتخاذه في ضوء قطاع التأهيل والإصلاح حيث يتم السعي للعدالة الإصلاحية وليست العقابية.

وطالبت بضرورة وضع قانون للتطوع والاهتمام كذلك بمسألة العنف الأسري والزيادة السكانية واعتبارهما أولوية قصوى.

واختتمت مشيرة خطاب: ملف التغيرات المناخية مهم جدا للدولة المصرية واتخذنا خطوات هائلة في هذا الإطار الذي لمس اهتماما على المستوى الرئاسي وكذلك كافة الجهات المصرية، مشيرة إلى أنه من الضروري أن يكون هناك تعاونا دوليا للخروج من هذه الأزمة ومساعدة الدول النامية التي أصبح مطلوبا منها أن تدفع أثمانا باهظة لفاتورة هي غير مسئولة عنها، وفي غضون جولاتنا الخارجية لمسنا الاهتمام الدولي بالدور المصري الذي تقوم به في ملف التغيرات المناخية.