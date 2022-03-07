مع اقتراب حلول شهر"رمضان"..نصائح لترشيد وتقليل فاتورة "الكهرباء"

كتب- محمد صلاح:

بالتزامن مع اقتراب حلول شهر رمضان وما يترتب عليه قيام عدد كبير من المواطنين باستخدام الأجهزة المنزلية المستهلكة للطاقة بشكل كبير ومنها التلفزيون والتكييف خاصة مع ارتفاع نسب المشاهدة بأجهزة التليفزيون مع بدء الانخفاض التدريجي فى درجات الحرارة، مما أدى إلى ارتفاع استهلاك الطاقة وسينعكس بالتالي على قيمة الفاتورة الشهرية.

وحرصا من "مصراوي" على تقديم كافة النصائح والإرشادات للمواطنين التي يأتى فى مقدمتها كيفية ترشيد استهلاك الكهرباء في رمضان، حيث قدمت الشركة القابضة لكهرباء مصر 15 نصيحة يجب أن يتم اتباعها لترشيد الاستهلاك ولتقليل قيمة الفاتورة الشهرية وهي:

-فصل التيار الكهربائي عن الأجهزة الكهربائية أو الإلكترونية غير الأساسية كالتليفزيون والميكروويف والغلاية الكهربائية، وغيرها قبل الخروج من المنزل وفي أوقات الذهاب إلى النوم.

- استخدام اللمبات الموفرة للطاقة كالمصابيح الفلورسنت بدلًا عن اللمبات العادية في الإضاءة حتى إن كانت أغلى ثمنًا؛ ولكنها موفّرة على المدى البعيد.

- الاعتماد قدر الإمكان على ضوء الشمس الطبيعي في فترة النهار.

- إغلاق الإضاءة والإنارة في الغرف غير المشغولة عند مغادرتها.

- عدم ترك السخان الكهربائي متصلًا بالمصدر الكهربائي حال عدم استخدامه فترات طويلة؛ كذلك عليكِ ضبط درجة الحرارة كي لا تتجاوز 45 درجة مئوية على أقصى تقدير.

-فصل الهاتف اللاسلكي والجوال والبطاريات فور اكتمال الشحن.

- استخدم مروحة السقف أو المروحة العادية إذا كان الجو معتدلًا ولا تلجأ للمكيف الكهربائي إلا في الحرارة المرتفعة للغاية.

- حاول ملء الغسالة إلى أقصى حد مسموح الاستخدام به للحد وتقليل عدد مرات التشغيل

- انزع سلك الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة من القابس الكهربائي فبعضها يستهلك الكهرباء حتى حال إغلاقه لأنه يكون في وضع الاستعداد stand by.

- لا تعتمد على إضاءة السقف فقط بل يمكنك الاعتماد على الإضاءة الموجهة كالأباجورات والأبليكات التي يمكن أن توجهها في المكان الذي تحتاج إليه فقط.

- أطفئ الأنوار الخارجية ليلًا ونظفي أغطية المصابيح دوريًا من أجل إضاءة أكثر بمصابيح أقل.

- طبق تقنية تخفيض الضوء وزيادته من خلال مفاتيح كهرباء مختصة بذلك وهي متوافرة في السوق وتمكنكِ من زيادة الضوء فقط عند الحاجة.

- قلل من عدد مرات فتح باب الثلاجة فقد ثبت أن تلك الخطوة بالتحديد تساعد على تقليل 15% من استهلاك الكهرباء.

- استبدل بالغلاية الكهربائية براد الشاي العادي، خاصة أن الغلاية الكهربائية من أكثر الأجهزة الكهربائية استهلاكًا للكهرباء.

- اختار الأجهزة الكهربائية المدعمة بخاصية ترشيد استهلاك الطاقة Energy Star حال الحاجة إلى تجديد الأجهزة الكهربائية أو شراء أجهزة جديدة.