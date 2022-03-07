المطار يستقبل طائرة للمصريين العالقين قادمة من بولندا بعد إجلائهم من أوكرانيا

كتب - محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي فجر اليوم الإثنين، طائرة شركة "ايركايرو" التابعة لوزارة الطيران المدني، قادمة من بولندا وعليها 174 راكباً ، والتي تم تخصيصها لعودة المصريين المتواجدين في بولندا إلى أرض الوطن، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإجلاء المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، وصلت الرحلة لـ "اير كايرو" رقم SM 3804 من طراز إيرباص 320 ، قادمة من بولندا وعلى متنها 174 راكبا مصريا ، من الذين عبروا الحدود الاوكرانية إلى الدول المجاورة لها ، وقام فريق من العلاقات العامة تحت إشراف الدكتور طارق إسماعيل، مدير قطاع العلاقات العامة بالمطار بمتابعة إنهاء إجراءات وصولهم ، وذلك داخل صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم تحت إشراف الطيار أشرف حافظ، مدير المبنى.

وخصصت إدارة الحجر الصحي برئاسة الدكتور حازم حسين طاقم طبي لفحص الركاب المصريين ، وإجراء التحاليل لمن لا يحمل شهادة تطعيم ضد فيروس كورونا ، ويقوم الطبيب بفحص الركاب ومتابعة حالتهم الصحية ، خاصة أنهم منذ عدة أيام نازحين من المدن الأوكرانية إلى الدول المجاورة ، وتم تجميعهم في العاصمة البولندية وارسو .

وخصص مطار القاهرة الدولي ، مقاعد خاصة بصالة المستقبلين لأسر الطلاب العائدين من أوكرانيا ، وذلك تحت اشراف الطيار أشرف حافظ مدير مبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم ، حيث انتظروا خروج أبنائهم من الصالة عقب إنهاء الاجراءات .