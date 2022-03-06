تحرك عاجل من الجيزة بشأن هبوط أرضي ببولاق الدكرور لهذا السبب- فيديو

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، رصد حدوث هبوط أرضي نتيجة كسر بماسورة صرف صحي بنهاية شارع المساكن مع شارع كفر طهرمس بحي بولاق الدكرور.

وبحسب بيان اليوم، الفور كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حي بولاق الدكرور وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الدفع بالفرق والمعدات وإصلاح خط الصرف مع إعادة الشئ لأصله.

وقامت محافظة الجيزة من خلال الأجهزة المعنية بالكشف عن الهبوط وتغطية وترميم الموقع مع غلق الماسورة، وجار العمل لتغير وصلة الصرف قطر 24 بوصه بواسطة مقاول الصرف مع إعادة الشئ لأصله لمسار الطريق عقب الإنتهاء من الأعمال وذلك بمتابعة من عبد الله نور رئيس حي بولاق الدكرور.