الطقس غدا الاثنين: انخفاض حرارة.. وعودة ظاهرة جوية للسيطرة

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كتب– أسامة علي:

قالت هيئة الأرصاد، إن الطقس يظل معتدلًا غدًا الاثنين، على الإسكندرية والسواحل الشمالية، بينما يميل الطقس غدًا على جنوب الصعيد للحرارة، ويكون معتدل على السواحل الشمالية ووسط سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار، شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء.

وأضافت هيئة الأرصاد، أنه الشبورة المائية في الصباح الباكر، تعود لتغطي أغلب الأنحاء بالطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مشمس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد وشمال الصعيد.

كما تشهد درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا على أغلب المحافظات بقيم تصل إلى عدة درجات مئوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين على القاهرة وعددا من المحافظات، وذلك على النحو التالي:

القاهرة: العظمى 23 - الصغرى 12

الإسكندرية: العظمى 20 - الصغرى 13

الزقازيق: العظمى 23 – الصغرى 12 درجة

سوهاج: العظمى 28 – الصغرى 13

أسوان: العظمى 32 – الصغرى 15

حلايب: العظمى 29 – الصغرى 18

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