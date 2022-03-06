مجلس إدارة المتحف المصري الكبير يدرس فتح فترة مسائية

(مصراوي):

عقد، مساء اليوم، مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير، اجتماعا بمقر وزارة السياحة والآثار بالزمالك.

وخلال الاجتماع قدم اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، عرضا تقديما استعرض خلاله مستجدات الأعمال بالمشروع، والسيناريو النهائي لمتحف مراكب خوفو.

كما أحاط المجلس بالانتهاء من إعداد الدراسة الفنية لزيادة الطاقة الاستيعابية لأماكن انتظار السيارات بالمتحف والبدء في تنفيذها، وتقدم الأعمال مع مشغل الخدمات بالمتحف والتي تسير وفقا للتوقيتات المحددة.

وتطرق الإجتماع إلى مناقشة إمكانية فتح المتحف للزيارة فترة مسائية خلال يومي الخميس والجمعة وذلك للإقبال الشديد المتوقع من الزائرين سواء من المصريين أو السائحين بعد افتتاحه الرسمي.

كما تقدم أعضاء المجلس بالشكر لكل من ساهم ويساهم في هذا المشروع العظيم من مختلف التخصصات، مع التأكيد على الالتزام بالتوقيتات المحددة.