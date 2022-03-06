توجيه جديد من محافظ الجيزة بشأن ترعة المريوطية- صور وفيديو

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كتب- يوسف عفيفي:

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال تطوير وتغطية ترعة المريوطية في المنطقة الرابطة بين شارعي الملك فيصل والأهرام.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في اطار تنفيذ خطة تطوير شاملة لمسار الترعة ليظهر بالشكل الحضاري اللائق أسوة بما تم تنفيذه بقطاع المريوطية الهرم.

واطلع المحافظ، خلال الجولة على مراحل نقل وتحويل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير الخاصة بأجهزة المرافق سواء مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء ونسب التنفيذ للبدء في الأعمال الإنشائية.

وشدد محافظ الجيزة، على ضرورة انجاز وتيرة الأعمال لتنفيذ أعمال التطوير لما للمشروع من أهمية كبيرة.

وحرص المحافظ، على تفقد ومتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير ورصف الطريق التبادلي بجوار القرية الذكية بطول ٣.٥ كم وذلك بدءا من طريق مصر إسكندرية الصحراوي حتى محور الضبعة لربط الحركة المرورية.

وتابع المحافظ، أعمال التطوير والتي شملت توسعة الحارات المرورية بالشارع وإعادة تنسيق الجزيرة الوسطي مع تدعيمها بالمسطحات الخضراء وإنشاء بالوعات صرف أمطار بالطريق وأرصفة مشاة ببلاط الإنترلوك.

ووجه المحافظ، بمراجعة أعمدة الإنارة والالتزام بكافة المعايير الفنية اللازمة في ذلك، مشدداً على سرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية والبالغة ٧٠٠م.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس محمود فوزى السكرتير المساعد والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق وعلي القط رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والاستثمارية.