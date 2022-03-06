رسمياً.. إقرار الزيادة السابعة للميزة التأمينية للمعلمين بقيمة 30 ألف جنيه

كتب- مينا غالي:

أعلن خلف الزناتى نقيب المعلمين، ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص بأعضاء نقابة المهن التعليمية "صندوق الزمالة"، زيادة الميزة التأمينية للمعلمين إلى 30 ألف جنيه لمن انتهت خدمتهم في 1 يناير 2022 وما بعد ذلك التاريخ لبلوغ سن التقاعد القانوني أو الوفاة أو العجز الكلي، بعد أن كانت 27 ألف و 500 جنيه، وتعد هذه هي الزيادة السابعة التي يقرها الصندوق للميزة التأمينية منذ تولي مجلس النقابة الحالي المسئولية في يونيو 2014.

وأجرى مجلس إدارة صندوق الزمالة، دراسة اكتوارية لتحديد قيمة الزيادة المالية، وهو النهج الذى يسير عليه المجلس الحالى، الذى قام برفع قيمة الميزة التأمينية خلال الفترة من عام 2014 إلى 2016، من 13 إلى 15 ألف جنيه ثم وصلت إلى 17 ألف جنيه مطلع عام 2017، وبلغت 20 ألف جنيه مع بداية عام 2018 ، وفي عام 2019 زادت الميزة التأمينية لمبلغ قيمته 22 ألف و770 جنيه، وارتفعت إلى 25 ألف جنيه في عام 2020، وصعدت قيمتها في عام 2021 لتصبح 27 ألف و500 جنيه، وأخيرا مطلع العام الحالى 2022 تم اعتماد زيادتها لتصل لـ 30 لف جنيه.

كما وافقت الجمعية العمومية لصندوق الزمالة على زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للأمراض المستعصية من 60 مليون إلى 80 مليون جنيه سنوياً اعتباراً من 1 يناير 2022 ، وزيادة عدد الأمراض المستحق أصحابها للإعانة لتصبح 9 بدلاً من 7 أمراض والتي يحق لأصحابها من المعلمين صرف إعانات صحية بقيمة 20 ألف جنيه لا ترد.

وتشمل قائمة الأمراض "استئصال الكلي – الروماتويد – عمليات القلب المفتوح – زراعة أحد الأعضاء – السكتة الدماغية – الأورام – الفشل الكلوي – بتر أحد الأطراف – فقد البصر أثناء الخدمة " ، فضلاً عن زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للقرض الحسن بنسبة 25 % لتصبح 100 مليون جنيه بدلاً من 75 مليون جنيه سنوياً.

وأكد خلف الزناتي رئيس مجلس إدارة صندوق زمالة المعلمين، أنه تم صرف إعانات صحية لعدد 6774 معلم بقيمة إجمالية بلغت 59 مليون و118 ألف جنيه خلال عام 2021.

وأوضح الزناتي أنه تم صرف قرض للزواج لعدد 3374 معلم بقيمة 15 ألف جنيه لكل معلم على 60 شهرا، بدون فوائد بمبلغ إجمالي 50 مليون و610 آلاف جنيه ، إضافة إلى قرض أبناء المعلمين لعدد 1451معلم بقيمة 10 آلاف جنيه لكل حالة بإجمالي مبلغ 14 مليون و510 آلاف جنيه، ليصبح المبلغ الإجمالي لتلك القروض 65 مليون و120 ألف جنيه خلال عام 2021، إلى جانب صرف 21 إعانة لحالات الوفاة بحادث قدرها 40 ألف جنيه بمبلغ إجمالي 840 ألف جنيه.

وعلى هامش الجمعية العمومية لصندوق الزمالة ، أهدى رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالمحلة درع النقابة الفرعية لخلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس الصندوق ، تقديراً لدوره في خدمة العمل النقابي والمعلمين.