ننشر أبرز معلومات عن مشروع قانون تنظيم المياه والصرف الصحي

كتب- نشأت علي:

قال النائب عماد حمودة رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم المياه والصرف الصحي خطوة تأخرت كثيرًا، خاصة أن قطاع المياه أحد أهم القطاعات في الدولة المصرية.

وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة "مشروع قانون تنظيم المياة والصرف الصحي" أن القانون دخل البرلمان عام 2016، وتم مناقشتة 2017 وتم إدخال تعديلات عليه، وجاء الرد عليه بعد أربع سنوات، ما يؤكد مدى أهمية مشروع القانون.

وتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون: "أنه لا جدال أن تحسين إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة الموارد المائية بشكل أفضل يعزز النمو الاقتصادي ويسهم إلى حد كبير في تقليص وطأة الفقر، لذا خطت مصر خلال العقدين الماضيين خطوات كبيرة على طريق تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي سواء في المناطق الحضرية أو الريفية".

وجاء فى المذكرة الإيضاحية أيضًا: "أنه كما قامت مصر بالارتقاء بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي من خلال إصدار القرار الجمهوري رقم 135 لسنة 2004 بإنشاء شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تخضع لأحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، بإصدار القرار الجمهوري رقم 136 لسنة 2004 بإنشاء جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك كجهة رقابية تعمل على إدارة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي على نحو يحقق التوازن بين مقدمي ومتلقي الخدمة".

ويتكون المشروع من 7 أبواب، الباب الأول تعريفات، والباب الثاني يتناول أحكام عامة، والباب الثالث ينظم جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والباب الرابع يحدد أحكام التراخيص، والباب الخامس يتضمن الأحكام الخاصة بمقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والباب السادس خاص بالعقوبات، والباب السابع يتناول أحكام ختامية.