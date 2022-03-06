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حملة مكبرة لـ"كلبشة" السيارات المخالفة بحي الهرم (صور)

08:59 م الأحد 06 مارس 2022
  • عرض 9 صورة
    السيارات المخالفة بحي الهرم
  • عرض 9 صورة
    السيارات المخالفة بحي الهرم
  • عرض 9 صورة
    السيارات المخالفة بحي الهرم
  • عرض 9 صورة
    السيارات المخالفة بحي الهرم
  • عرض 9 صورة
    السيارات المخالفة بحي الهرم
  • عرض 9 صورة
    السيارات المخالفة بحي الهرم
  • عرض 9 صورة
    السيارات المخالفة بحي الهرم
  • عرض 9 صورة
    السيارات المخالفة بحي الهرم
  • عرض 9 صورة
    السيارات المخالفة بحي الهرم
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كتب– أسامة علي:

شن حي الهرم بمحافظة الجيزة، حملة مكبرة لكلبشة السيارات المتعدية على الطريق العام.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشأن منع الانتظار الخاطئ للسيارات بالطريق العام وحفاظا على السيولة المرورية .

وأسفرت الحملة اليوم الأحد، عن رصد التعديات على الطريق العام بشارع اللبينى فيصل وممشي المريوطية تم خلالها كلبشة عدد كبير من السيارات المتعدية على الطريق العام وعلى الأرصفة بالانتظار المخالف والالتزام بالأماكن المخصصة للانتظار.

حي الهرم السيارات المخالفة الجيزة

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