"نقل النواب": القطار السريع نقلة حضارية.. والرئيس السيسي يتابع شخصيًا تنفيذ المشروعات

كتب- نشأت علي:

أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن مشروع القطار السريع سيكون نقلة حضارية ونوعية للدولة المصرية، مشيرًا إلى أنه سيكون له تأثير كبير الحفاظ على الوقت والجهد، فضلًا عن الخدمة المميزة بالنسبة للمواطنين.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبين أحمد عبدالسلام قورة، ومحمد جبريل، بشأن ضرورة نقل محطتي القطار السريع بمدينتي السادات ووادي النطرون، باتجاه الشمال بمسافة 5 كيلو مترات تقريبًا، لتحقيق أكبر منفعة الاستثمارات الكبيرة التي ستنفق على إنشاء المحطتين.

وقال: "نرفض أي تشكيك في المشروعات القومية الكبرى، خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع بنفسه كافة المشروعات"، مشيرًا إلى أن مشروع القطار السريع يربط القاهرة والإسكندرية بمدن الصعيد، مؤكدًا مساندة اللجنة لجهود وزارة النقل لإنجاز هذا المشروع.

وقال قرقر: "لم نعد نعيش زمن بطء اتخاذ القرارات"، متابعًا: "لو هنعمل زي ما كان بيحصل من 30 سنة أي مشروع دخل لجنة في لجنة والأمور تتعطل، كان ترتيبنا 118 في منظومة النقل، ووصلنا إلى المرتبة 28 على مستوى العالم بفضل المشروعات العملاقة في قطاع النقل والمواصلات".

وعرض وحيد قرقر، رد وزير النقل، الفريق كامل الوزير، والذي تضمن تأكيد صعوبة نقل موقع المحطتين في ضوء الدراسات الفنية والاقتصادية التي تمت من خلال مكتب استشاري قبل الشروع في إنشاء تلك المحطتين.

كما عرض مسئولو الهيئة القومية للأنفاق، تفاصيل دراسة المكتب الاستشاري بشأن الطلب الخاص بنقل المحطتين، والذي انتهى إلى أن تناسب الموقع من الناحية الفنية والاجتماعية لخدمة أكبر عدد ممكن من المواطنين.

واتفق مسئولو الهيئة أن الدراسات في إنشاء مثل هذه المشروعات يكون مخططًا له للمستقبل وتلبية للاحتياجات الحالية أيضًا.

وانتهت اللجنة إلى قناعتها بموقف وزارة النقل وهيئة الأنفاق باستمرار المشروع كما هو مخطط له، مع الأخذ في الاعتبار موافاتها بكافة الدراسات الخاصة بمشروع إنشاء محطتي السادات ووادي النطرون للقطار السريع.