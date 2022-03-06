التموين: 27 سلعة جاهزة للصرف في كافة المنافذ

كتب– محمد سامي:

تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، تقريرًا من رئيسي شركتي الجملة (العامة – ‏المصرية) حول نسب صرف السلع التموينية على بطاقة الدعم.

‏وأشار التقرير إلى وصول ‏نسب الصرف إلى 30%، لافتًا إلى توافر 27 سلعة ‏بمخازن الشركتين والتي تصل إلى حوالي 1500 مخزن، وضخ يومي من السلع الاستراتيجية لمنافذ الصرف التي تصل ‏عددها إلى 40 ألف منفذ بحوالي 4 آلاف طن سكر / يوم، و3 آلاف طن زيت / يوم مناصفة بين العبوة زنة الـ1 لتر والعبوة ‏زنة الـ800 جرام، وألف طن مكرونة يومي، والأرز بالإضافة إلى ‏السلع الأخرى التي تتنوع ما بين مساحيق الغسيل والسمن النباتي ‏وأغلب احتياجات الأسر المصرية من السلع.

وأكد التقرير توافر كل احتياجات المواطن من ‏السلع التموينية في المجمعات الاستهلاكية جنبًا إلى جنب مع ‏‏30 ألف بقال تمويني ومنافذ جمعيتي.

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون وزير التموين والتجارة ‏الداخلية أحمد كمال، بأن المجمعات الاستهلاكية يوجد ‏فيها كل الأصناف من السلع التي تتنوع ما بين اللحوم ‏والدواجن والأسماك والأرز والسكر والمكرونة وغيرها من ‏السلع الأخرى بتخفيضات تصل إلى حوالي 30%، قائلًا إن توجيهات وزير التموين إلى رؤساء الشركات ‏هي الضخ اليومي للسلع بنسب كبيرة تلك الفترة وبزيادة ‏التخفيضات أيضًا.

وذكر أن ميكنة المجمعات الاستهلاكية ‏سمح بمتابعة المنصرف والوارد من السلع إلي المجمعات ‏الاستهلاكية ومعرفة السلع وحالة توافرها والتدخل في أي لحظة ‏لضخ السلع التي يكُثر المواطن من شرائها هذه الفترة.