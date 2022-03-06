التموين: 27 سلعة جاهزة للصرف في كافة المنافذ
كتب– محمد سامي:
تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا من رئيسي شركتي الجملة (العامة – المصرية) حول نسب صرف السلع التموينية على بطاقة الدعم.
وأشار التقرير إلى وصول نسب الصرف إلى 30%، لافتًا إلى توافر 27 سلعة بمخازن الشركتين والتي تصل إلى حوالي 1500 مخزن، وضخ يومي من السلع الاستراتيجية لمنافذ الصرف التي تصل عددها إلى 40 ألف منفذ بحوالي 4 آلاف طن سكر / يوم، و3 آلاف طن زيت / يوم مناصفة بين العبوة زنة الـ1 لتر والعبوة زنة الـ800 جرام، وألف طن مكرونة يومي، والأرز بالإضافة إلى السلع الأخرى التي تتنوع ما بين مساحيق الغسيل والسمن النباتي وأغلب احتياجات الأسر المصرية من السلع.
وأكد التقرير توافر كل احتياجات المواطن من السلع التموينية في المجمعات الاستهلاكية جنبًا إلى جنب مع 30 ألف بقال تمويني ومنافذ جمعيتي.
وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون وزير التموين والتجارة الداخلية أحمد كمال، بأن المجمعات الاستهلاكية يوجد فيها كل الأصناف من السلع التي تتنوع ما بين اللحوم والدواجن والأسماك والأرز والسكر والمكرونة وغيرها من السلع الأخرى بتخفيضات تصل إلى حوالي 30%، قائلًا إن توجيهات وزير التموين إلى رؤساء الشركات هي الضخ اليومي للسلع بنسب كبيرة تلك الفترة وبزيادة التخفيضات أيضًا.
وذكر أن ميكنة المجمعات الاستهلاكية سمح بمتابعة المنصرف والوارد من السلع إلي المجمعات الاستهلاكية ومعرفة السلع وحالة توافرها والتدخل في أي لحظة لضخ السلع التي يكُثر المواطن من شرائها هذه الفترة.
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