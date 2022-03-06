بناء على مقترح زعيم الأغلبية.. "رياضة النواب" توصي بإعادة النظر في قرار دمج مراكز الشباب

كتب- نشأت علي:

شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، مناقشات موسعة حول قرار دمج مراكز الشباب، الصادر بقرار من الوزير السابق خالد عبدالعزيز، وطالب عدد من نواب اللجنة بضرورة إلغاء القرار لعدم حرمان الشباب من ممارسة الألعاب الرياضية المختلفة.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الشباب طلب طلب الإحاطة المقدم من النائب السيد الخضر، بشأن الموافقة على إعادة إشهار مركز ميت زنقر- مدينة طلخا، بحضور المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانية.

وأوصى زعيم الأغلبية البرلمانية المهندس أشرف رشاد، وزارة الشباب بإعادة النطر في قرار الدمج وأن يتم دراسة كل حالة على حدة، مع منح فترة توفيق أوضاع لمراكز الشباب التي سيتم استثناءها من قرار الدمج، لمساعدة الشباب في ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة.

وخلال الاجتماع أكد النائب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، أن اللجنة طالبت الوزارة في وقت سابق بضرورة دراسة قرار الدمج، وإلغاءه، لافتًا إلى أن وزير الشباب كلّف بتشكيل لجنة من الهيئة القانونية ومستشاري وزارة الشباب، بناء على توصية اللجنة ولم يتم الإبلاغ بنتائج تلك اللجنة.

وقالت إيمان عبدالجبار، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، إن هناك قواعد لإشهار مراكز الشباب، وقرار الدمج تم تطبيقه على عدد من المراكز التي لا تنطبق عليها تلك الاشتراطات، لافتة إلى أن مركز الشباب محل طلب الاحاطة يمارس نشاطه في شقة مساحتها 75 مترًا، وعدد أعضاءه 3 آلاف عضو.

وفي نهاية الاجتماع أوصى الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب مسئولي وزارة الشباب، بإعادة النظر في قرار الدمج ودراسة كل حالة على حدة، وفقًا لما أوصى به المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية.