تشميع مطعم مشويات شهير في الجيزة (فيديو)

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، شن حي الهرم وقطاع هضبة الأهرام وإدارات البيئة والطب البيطري والتموين ومراقبة الصحة والتغذية، حملات مكبرة على المطاعم والماركت والأسواق بحدائق الأهرام لمراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات المعروضة للمواطنين وسلامة المنتجات الغذائية وضبط المخالفات.

وبحسب بيان اليوم، أسفرت الحملة، عن غلق وتشميع مطعم مشويات بقطاع هضبة الأهرام في المنطقه 273 ن غير مرخص ومخالف للاشتراطات البيئية والصحية، بجانب ضبط لحوم مفروم وكفتة غير صالحة للاستخدام الآدمي به وذلك فور تلقي شكوي المواطنين من المطعم المشار إليه، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة.

جاءت الحملات بمتابعة تيسير عبدالفتاح رئيس حي الهرم وتوفيق جمال رئيس قطاع هضبة الأهرام.

وتأتي الحملات انطلاقًا من دور المحافظة الرقابي للتأكد من سلامة المنتجات وللتصدي لمحاولات الغش والتدليس.