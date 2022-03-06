أشرف عبدالباقي أمام النواب: مسرح مصر "بيخسر" والضرائب تعتبر الفنانين متهربين

كتب- نشأت علي:



قال الفنان أشرف عبدالباقي، إنه ليس هناك أي اعتراض على دفع ضريبة القيمة المضافة في حالة ظهور الفنانين وتقاضي أجر مقابل ذلك الظهور، مضيفًا: "لكن هناك اتهام دائم بأن الفنانين يتهربون من الضرائب، أنا دايمًا متهم بأني متهرب".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة والذي شهد نقاشًا بين النواب وممثل الحكومة والفنانين خلال مناقشة فرض ضريبة القيمة المضافة على ظهور الفنانين، بحضور الفنانين سميرة أحمد ونجلاء بدر وبشرى وصبري فواز ولقاء سويدان وأشرف عبد الباقي، ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي.

وتابع عبدالباقي: "أنا طلعت في برنامج الإعلامي عمرو أديب، ولم أتقاضَ أجرًا عنه، والمحاسب القانوني طلب مني الضريبة عن اللقاء فقلت له إنني لم أتقاضَ أجرًا ورد المحاسب القانوني أنه عليَّ أن أقدم ما يثبت أنني لم أتقاضَ أجرا ولكن قلت له اثبت أنت أنني تقاضيت الأجر واستعنت بمقولة أن على المدعي البينة".

وأشار: "مصلحة الضرائب طلبت مني وضع أجر كمخرج وممثل في مسرح مصر، قلت لهم إنني المنتج وأنا خسران في النهاية لأن مسرح مصر يخسر ولكن طلبوا الأجر ولو حتى بخسر وهو المسرح الوحيد الموجود كمسرح خاص، ومش جايب حتى تكلفة الإنتاج".

وتابع أشرف عبدالباقي في كلمته أمام النواب: "والله مسرح مصر بيخسر، أنا في نظر الضرائب متهرب طول الوقت، وده مش حقيقي".