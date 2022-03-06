"القومي للإعاقة" يشيد بمبادرة الرئيس السيسي للكشف المبكر لعلاج ضعف وفقدان السمع لحديثي الولادة

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أشادت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستباقية في سبتمبر 2019 بشأن الكشف المبكر لعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، والتي تعد محورا مهما في تقديم الرعاية الصحية للأطفال ضعاف السمع.

وقالت إيمان كريم - في بيان، اليوم الأحد، بمناسبة اليوم العالمي للسمع، الذي يوافق 3 مارس من كل عام - إنه منذ بداية المبادرة وحتى منتصف فبراير 2022 تم إجراء المسح السمعي لمليونين و650 ألفا و225 طفلا حديث الولادة، فضلا عن زيادة عدد مراكز فحوصات الكشف السمعي للأطفال بداية من يوم الولادة وحتى عمر 28 يوما إلى 3 آلاف و500 وحدة صحية في جميع محافظات الجمهورية.

وأضافت أن كل هذه الجهود من شأنها الاكتشاف المبكر لضعف أو فقدان السمع، الأمر الذي يجنب الطفل الإعاقة السمعية ويسهل فرص العلاج، منوهة بأن اليوم العالمي للسمع يعد بمثابة حملة سنوية ينظمها مكتب الوقاية من العمى والصمم، التابع لمنظمة الصحة العالمية، وتتمثل أهداف هذه الحملة في مشاركة المعلومات، وتعزيز الإجراءات التي تهدف إلى الوقاية من فقدان وتحسين رعاية السمع.

وأوضحت أن منظمة الصحة العالمية ركزت في اليوم العالمي للسمع لعام 2022 على أهمية الاستماع المأمون باعتباره وسيلة للحفاظ على سمع جيد طوال مراحل الحياة، حيث حمل هذا اليوم شعار "اعتنِ بسمعك، وانعم به مدى الحياة"، خاصة وأن أعداد الأشخاص الذين يعانون من فقدان السمع والمعرضين له تتزايد عالميا.

وأكدت أن المسح القومي للأشخاص ذوي الإعاقة 2022 الذي يقوم به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ويشارك فيه المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالرأي، من شأنه أن يقدم حصر دقيق عن الأشخاص ذوي الإعاقة ونوع إعاقتهم ونطاق تمركزها، الأمر الذي يساعد جهود الدولة على التعامل الصحيح مع قضاياهم، ويقدم أرقاما واقعية عن أنواع الإعاقات ومن ضمنها الإعاقة السمعية، مما يسهل على المجلس وكافة الجهود الرسمية والتنموية والتنفيذية والمبادرات الرئاسية وضع خطط وحلول للحد من الأسباب التي تؤدي إلى الإعاقات المختلفة.