برلماني: تعديلات "الوكالة التجارية" تواجه أساليب غسيل الأموال في العقارات

كتب- نشأت علي:

قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن قطاع الوكالة والوساطة التجارية، أصبح من المجالات واسعة الانتشار حاليًّا؛ والتي عليها طلب في الأسواق التجارية دوليًّا ومحليًّا في ظل المتغيرات الحديثة في المشهد الاقتصادي، ما يتطلب إعادة تنظيمه بما يتماشى مع التطورات السريعة وبما يساعد في زيادة فرص الاستثمار وتوفير فرص العمل.

وأضاف قرقر، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية: "كتير من الناس كانوا يعملون في ذلك المجال دون أي أوراق أو مستندات، وبالطبع يوجد في ذلك القطاع ناس محترمين؛ ولكن هناك أيضًا ضعاف نفوس يستخدمون حيلاً وأساليب نصب على المواطنين مستغلين في ذلك عدم وجود أدوات الرقمنة والحوكمة".

وتابع وكيل لجنة النقل بمجلس النواب: للأسف هناك بعض السماسرة الذين كانوا يعملون في مجال العقارات، أصبحوا بعد سنوات قليلة يمتلكون تلك العقارات التي كانوا يتوسطون لبيعها.

وأكد وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أهمية التعديلات المقدمة، مشيرًا إلى أنها ستواجه الأساليب المشبوهة التي كان يتبعها البعض لغسيل الأموال في العقارات.

وأعلن وكيل لجنة النقل موافقته على التعديلات؛ لا سيما أنها تعمل على تنظيم تلك المهنة للحفاظ على حقوق كل من البائع والمشتري وأيضًا حقوق الوسيط الذي سيكون معترفًا به رسميًّا ومقيدًا في السجل الخاص به؛ ليتمكن من مزاولة الوساطة العقارية.

وأوضح قرقر أن التعديلات ستضمن الحفاظ على حق الدولة في ظل خطوات الدولة نحو الرقمنة والدفع الإلكتروني لأي أموال.

ويستهدف مشروع القانون المعروض مواجهة التوسع الحاصل في مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، باستحداث قواعد جديدة تُنظم الحالات التي حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها بشيء من التفصيل؛ بهدف تقرير أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية تُسهم في إحكام الرقابة على تلك الأنشطة التي توسعت بشكل كبير، خصوصًا نشاط الوساطة العقارية.

وجاء المشروع استجابة للظروف التي تم رصدها وأظهرها الواقع العملي وبما يحقق توجه الحكومة بشأن مواجهة الفوضى التي تفشت في السوق العقارية المصرية، حيث يحظر مزاولة نشاط الوساطة العقارية إلا على المقيدين بالسجل المنشأ لهذا الغرض حتى تتوقف آلاف القضايا من النصب والاحتيال التي يدفع ثمنها المواطن المصري وحده.