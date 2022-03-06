رئيس "القومي لحقوق الإنسان": المجلس بصدد إعداد مشروع قانون لتنظيم عمله

كتب- نشأت علي:

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس بصدد إعداد مشروع قانون جديد سيتم إرساله إلى البرلمان للمناقشة؛ لتنظيم عمل المجلس في ضوء الاستراتيجبة الوطنية لحقوق الإنسان .

وأضافت خطاب إلى أن حالة حقوق الإنسان في مصر تشهد اهتمامًا كبيرًا من قِبل الدولة المصرية، لا سيما في ظل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .

وأوضحت رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، وبحضور عدد من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، لمناقشة التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان ورؤية واستراتيجية المجلس الجديد، إلى التمثيل المميز للنساء في البرلمان والمجلس لحقوق الإنسان .

واستطردت خطاب: أشعر بالفخر كوني أول امرأة ترأس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأفتخر بجلوسي على المقعد الذي تولاه الراحل العظيم بطرس بطرس غالي .

وشددت رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان على أن الأولوية التي تحكم عملنا هي تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؛ لا سيما أنه لأول مرة الدولة المصرية تعلن هذه الاستراتيجية.

وقالت خطاب: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مؤشر لرفع سقف استراتيجية حقوق الإنسان في عام ٢٠٢٢، ونعمل على وضع خطة عمل لتنفيذ هذه الاستراتيجية.

وأشارت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى اجتماع المجلس وعدد من المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي .

وأكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، أهمية التعاون المشترك بين لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن العام الحالي هو عام المجتمع المدني، وهناك جهود تبذل لتمكين منظمات المجتمع المدني .

واستعرض رضوان أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.