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حالة الطقس الآن.. المنخفض الصحراوي يغزو مصر- صور

03:24 م الأحد 06 مارس 2022
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كتب- يوسف عفيفي:

تصوير- كريم أحمد:

تشهد البلاد حالة من الرمال والأتربة المثارة على أغلب الأنحاء، نتيجة رياح المنخفض الخماسيني الصحراوي الذي تشهده مصر حاليا.

ورصدت عدسة "مصراوي" حالة من الرمال المثارة على أغلب الأنحاء، واصفرار الأحوال الجوية، مع انخفاض الرؤية الأفقية بشكل كبير، وارتفاع في درجات الحرارة بشكل ملحوظ

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، قالت إن رياح الخماسين، محملة برمال وأتربة مثارة تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية بشكل ملحوظ على معظم مناطق الجمهورية.

وأشارت إلى أن سرعات الرياح مع المنخفض الخماسيني، تصل إلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد بين 50 لـ 60 كم على الساعة، على أن تزيد سرعات الرياح لتصل إلى 70كم على الساعة في بعض المناطق مثل سيناء وشمال الصعيد ومدن القناة.

الطقس المنخفض الصحراوي عاصفة ترابية درجات الحرارة هيئة الأرصاد الجوية

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