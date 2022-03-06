مصر توقع مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقطاع السياحة

كتب- يوسف عفيفي:

شهد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار ووزراء كل من التعاون الدولي، والخارجية، والكهرباء والطاقة، والبترول والثروة المعدنية، والنقل، والتجارة والصناعة، والبيئة، الاحتفال بإطلاق الاستراتيجية القُطرية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ٢٠٢٢-٢٠٢٧، وكذلك توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في تأسيس مجلس مهارات لقطاع السياحة والضيافة في مصر.

وبحسب بيان اليوم، جاءت مذكرة التفاهم في إطار اهتمام وزارة السياحة والآثار والاتحاد المصري للغرف السياحية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالمشاركة في الدعم المشترك لتشكيل مجلس مهارات متكامل ومستدام لقطاع السياحة في مصر، والذي من أهدافه الرئيسية تحديد أنسب المهارات المطلوبة في القطاع، وتطوير أطر التأهيل وتوفير المهارات والحلول التدريبية.

وشارك في الحضور نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ونائب رئيس السياسات بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وعدد من قيادات المجتمع المدني، وبعض أعضاء مجلس النواب، والوزارات المشاركة.

وخلال الاحتفالية، ألقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار كلمة استهلها بتوجيه الشكر للسيدة وزيرة التعاون الدولي على التعاون الدائم والمستمر مع وزارة السياحة والآثار في عدة نواحي، مشيراً إلى أهمية صناعة السياحة بالنسبة للاقتصاد المصري.

وتحدث وزير السياحة، عن المقومات السياحية المتنوعة والمختلفة للمقصد السياحي المصري، مؤكداً على أن العنصر البشرى هو أحد أهم مقومات السياحة في مصر، لذا فإن المحور الرئيسي الذي سيتم طرحه ومناقشته خلال اجتماع اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط لمنظمة السياحة العالمية والتي سوف تستضيفها مصر نهاية مارس الجاري هو العنصر البشري، لافتاً إلى أن تأهيل وتعزيز مهارات وقدرات العنصر البشري في قطاع السياحة المصري سيكون محوراً على رأس أولويات الوزارة خلال الفترة القادمة.

وأضاف العناني، أن استراتيجية وزارة السياحة والآثار للتنمية المستدامة 2030 تتضمن محوراً خاصاً عن تعزيز المشاركة المجتمعية والموارد البشرية عن طريق تمكين المرأة والشباب، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، ودمج وإشراك المجتمعات المحلية المحيطة بالمناطق السياحية والأثرية في عملية التنمية المستدامة.

وسلط الوزير أيضاً، الضوء على أحد أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للوزارة في هذا المحور هو تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والجهات المانحة لإنشاء وتطوير مراكز تدريبية متخصصة، وإعداد الخطط والبرامج التدريبية لتنمية وتطوير الكفاءة الفنية والإدارية للعاملين في مختلف المنشآت والأنشطة السياحية والمواقع الأثرية والمتاحف، منوهاً إلى اتفاقية التعاون التي وقعتها الوزارة في يناير 2021 مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنظمة السياحة العالمية والخاصة ببرنامج الدعم الفني للوزارة والهيئات التابعة لها.

وأوضح العناني، أن اليوم شهد أيضاً توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن إنشاء "مجلس مهارات قطاع السياحة في مصر"، بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، مؤكداً على أن تنمية مهارات العاملين في قطاع السياحة وسد الفجوات المهارية هو أحد الأهداف الاستراتيجية لوزارة السياحة والآثار والمدرجة في رؤيتها الاستراتيجية لعام 2030، ولذلك تحرص الوزارة دائماً على الاستثمار في تأهيل العنصر البشري وتنمية مهاراته، مشيراً إلى بعض الخطوات المبدئية التي اتخذتها الوزارة في هذا الشأن بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، من خلال ما تعمل عليه حالياً لإنشاء "نظام معلومات سوق العمل" لقطاع السياحة، والذى سيُقدم حصراً بالعمالة في قطاع السياحة، ويقدم تحليلاً للمهارات والخبرات المتخصصة المتوفرة، ويقوم بربط التدريب بمنظومة التوظيف، ويقدم الإرشاد الوظيفي، حيث سوف تتكامل مخرجات هذا النظام مع مجلس مهارات قطاع السياحة، وذلك للارتقاء بالعنصر البشري وتعزيز القدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري.

وأشار الوزير أيضاً، إلى القرار الوزاري الذي أصدرته الوزارة لإلزام المنشآت الفندقية والسياحية بحصول العاملين في جميع الأقسام بها على الدورات التدريبية اللازمة كل وفقاً لتخصصه، وبتعيين مسئول تدريب، بالإضافة إلى الالتزام بتحديث الدورات التدريبية للعاملين كل ثلاث سنوات على الأكثر، على أن يتم موافاة الوزارة بما يفيد اجتياز العاملين أو تحديث الدورات بموجب شهادة تدريب معتمدة من جهة متخصصة.

وفي ختام كلمته، أكد وزير السياحة، تطلع الوزارة إلى التعاون الفعال والمثمر مع شركائها من البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد المصري للغرف السياحية من أجل إحداث طفرة ملموسة في المستوى المهارى للعاملين في قطاع السياحي، تعزيزاً لأهداف الوزارة للتنمية مستدامة، للنهوض بالمقصد السياحي المصري وتعزيز قدرته التنافسية.