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بارلي والرئيس الروماني يتفقدان القوات في قاعدة للحلف الأطلسي في رومانيا

02:17 م الأحد 06 مارس 2022
بارلي والرئيس الروماني يتفقدان القوات في قاعدة للحلف الأطلسي في رومانيا

وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي

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بوخارست- (أ ف ب):

تزور وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي برفقة الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس الأحد قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) المنتشرة في رومانيا بالقرب الحدود مع أوكرانيا.

وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا، أرسلت فرنسا وبلجيكا بشكل عاجل نحو 800 جندي إلى قاعدة ميخائيل كوغالنيتشانو التابعة للحلف الأطلسي، حيث يتمركز اصلا جنود أميركيون بالقرب من ميناء كونستانتا.

وواصلت طائرات النقل السبت نقل المعدات والآليات اللازمة لهذه المجموعة العسكرية المشتركة التي تضم عناصر من كتائب وأفواج عدة.

وستتفقد بارلي برفقة الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس ورئيس الوزراء نيكولاي تشيوكا ووزير الدفاع فاسيل دينكو، أكثر من ألف جندي يمثلون سبع جنسيات في الحلف الأطلسي.

وبالاضافة الى وحدات فرنسية ورومانية، سيكون هناك أيضا جنود أميركيون وبلجيكيون وايطاليون وألمان وهولنديون، حسب هيئة أركان الجيوش الفرنسية.

وبعد ذلك ستتحدث الوزيرة الفرنسية وعدد من المسؤولين الرومانيين إلى القوات.

وسيرافقهم رئيسا أركان الجيشين الفرنسي والروماني.

وستزور بارلي بعد ذلك المعسكر الفرنسي في القاعدة التي تقع على بعد أقل من مئتي كيلومتر برا عن الحدود الأوكرانية.

وكانت بارلي صرحت لإذاعة "فرانس-انفو" الخميس عن هذه الزيارة "للقاء جنودنا" المنتشرين "لأنه علينا تقديم المساعدة والتضامن مع الدول التي تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي والتي تنتمي إلى الحلف الأطلسي والأقرب إلى هذا النزاع".

وأضافت "نريد أن نوجه رسالة ردع حيال روسيا حتى لا تقوم بخطوة إضافية وألا تفكر في تجاوز الحد الذي يمثله الحلف الأطلسي".

وأكدت الوزيرة الفرنسية "نحن دول مرتبطة بميثاق تضامن وروسيا تعلم أنه إذا تعرض أي منا فسينتقم الحلف بأكمله".

ويجري الانتشار الفرنسي البلجيكي للناتو في إطار "قوة الرد التابعة لحلف شمال الأطلسي".

في الوقت نفسه، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في يناير أنه مستعد لنشر جنود فرنسيين في رومانيا بشكل دائم في إطار ما يسمى ب"الوجود الأمامي المعزز" (او اف بي) على غرار ما يقوم الحلف في دول البلطيق وبولندا، في تعبير واضح عن الرغبة في العمل على تعزيز الجناح الجنوبي للحلف.

هذا المحتوى من

AFP
فلورانس بارلي حلف الأطلسي رومانيا وزيرة الجيوش الفرنسية

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