المصيلحي: صرف سلع تموينية بنسبة 30% خلال مارس.. وتوفير 27 سلعة بالمنافذ
كتب- محمد سامي:
تلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا من رئيسَي شركتَي الجملة (العامة- المصرية) حول نسب صرف السلع التموينية على بطاقة الدعم.
وأفاد التقرير وصول نسب الصرف إلى 30%، وتوافر 27 سلعة بمخازن الشركتين والتي تصل إلى نحو 1500 مخزن، منوهًا بضخ يومي من السلع الاستراتيجية لمنافذ الصرف التي يصل عددها إلى 40 ألف منفذ بنحو 4 آلاف طن سكر/ يوم، و3 آلاف طن زيت/ يوم، مناصفة بين العبوة زنة الـ1 لتر والعبوة زنة الـ800 جرام، وألف طن مكرونة يومياً، والأرز، وسلع أخرى تتنوع بين مساحيق الغسيل والسمن النباتي، وأغلب احتياجات الأسر المصرية من السلع.
وأكد تقرير شركتي الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية (النيل- الأهرام- الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية) توافر كل احتياجات المواطن من السلع التموينية أيضًا بالمجمعات الاستهلاكية جنبًا إلى جنب مع 30 ألف بقالي تمويني ومنافذ جمعيتي أيضًا.
وقال أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المجمعات الاستهلاكية يوجد بها كل الأصناف من السلع التي تتنوع ما بين اللحوم والدواجن والأسماك والأرز والسكر والمكرونة، وغيرها من السلع الأخرى بتخفيضات تصل إلى نحو 30%، مشيراً إلى أن توجيهات وزير التموين إلى رؤساء الشركات هي الضخ اليومي للسلع بنسب كبيرة تلك الفترة وبزيادة التخفيضات أيضًا، مضيفًا أن ميكنة المجمعات الاستهلاكية سمحت بمتابعة المنصرف والوارد من السلع إلى المجمعات الاستهلاكية ومعرفة السلع وحالة توافرها والتدخل في أية لحظة لضخ السلع التي يكثر المواطن من شرائها هذه الفترة.
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