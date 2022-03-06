المصيلحي: صرف سلع تموينية بنسبة 30% خلال مارس.. وتوفير 27 سلعة بالمنافذ‏

كتب- محمد سامي:

تلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، تقريرًا من رئيسَي شركتَي الجملة (العامة- ‏المصرية) حول نسب صرف السلع التموينية على بطاقة الدعم.

‏

وأفاد التقرير وصول ‏نسب الصرف إلى 30%، وتوافر 27 سلعة ‏بمخازن الشركتين والتي تصل إلى نحو 1500 مخزن، منوهًا بضخ يومي من السلع الاستراتيجية لمنافذ الصرف التي يصل ‏عددها إلى 40 ألف منفذ بنحو 4 آلاف طن سكر/ يوم، و3 ‏آلاف طن زيت/ يوم، مناصفة بين العبوة زنة الـ1 لتر والعبوة ‏زنة الـ800 جرام، وألف طن مكرونة يومياً، والأرز، وسلع أخرى تتنوع بين مساحيق الغسيل والسمن النباتي، وأغلب احتياجات الأسر المصرية من السلع.



وأكد تقرير شركتي الجملة وشركات ‏المجمعات الاستهلاكية (النيل- الأهرام- الإسكندرية ‏للمجمعات الاستهلاكية) توافر كل احتياجات المواطن من ‏السلع التموينية أيضًا بالمجمعات الاستهلاكية جنبًا إلى جنب مع ‏‏30 ألف بقالي تمويني ومنافذ جمعيتي أيضًا.



وقال أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة، معاون وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، إن المجمعات الاستهلاكية يوجد ‏بها كل الأصناف من السلع التي تتنوع ما بين اللحوم ‏والدواجن والأسماك والأرز والسكر والمكرونة، وغيرها من ‏السلع الأخرى بتخفيضات تصل إلى نحو 30%، مشيراً إلى ‏أن توجيهات وزير التموين إلى رؤساء الشركات ‏هي الضخ اليومي للسلع بنسب كبيرة تلك الفترة وبزيادة ‏التخفيضات أيضًا، مضيفًا أن ميكنة المجمعات الاستهلاكية ‏سمحت بمتابعة المنصرف والوارد من السلع إلى المجمعات ‏الاستهلاكية ومعرفة السلع وحالة توافرها والتدخل في أية لحظة ‏لضخ السلع التي يكثر المواطن من شرائها هذه الفترة. ‏



