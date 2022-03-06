ارتفاع ثم انخفاض فارتفاع.. متى ينتهي المنخفض الخماسيني؟

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد انتهاء المنخفض الخماسيني الذي يضرب أغلب مناطق الجمهورية حاليًا.

وقالت إيمان في تصريحات تليفزيونية، إن الرياح والرمال المثارة الآن نتيجة المنخفض الخماسيني، تؤثر علينا اليوم الأحد فقط على أن تنتهي بنهاية هذا اليوم، ومع دخول فترات الليل تنتهي تماما الرياح المحملة بالرمال والأتربة وتهدأ سرعات الرياح.

وتابعت: "هناك شعور بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة اليوم، لكن هذا الارتفاع يتبعه غدا الاثنين، انخفاض سريع في درجات الحرارة، وبداية من يوم الثلاثاء تعود ارتفاعات الحرارة مرة أخرى ونشهد أتربة عالقة في الجو، لكن مش بنفس صورة اليوم، والأسبوع ده متقلب في الأحوال الجوية، ومهم أن نتابع النشرات الجيدة أولا بأول".

وأشارت مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى سقوط أمطار خفيفة خلال فترات الليل على مناطق من السواحل الشمالية للبلاد وشمال الوجه والبحري، مع انعدامها على القاهرة الكبرى.

اقرأ أيضا:

الطقس الآن.. انخفاض الرؤية وجبهة هوائية تضرب غرب البلاد



