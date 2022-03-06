أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

ارتفاع ثم انخفاض فارتفاع.. متى ينتهي المنخفض الخماسيني؟

01:49 م الأحد 06 مارس 2022
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد انتهاء المنخفض الخماسيني الذي يضرب أغلب مناطق الجمهورية حاليًا.

وقالت إيمان في تصريحات تليفزيونية، إن الرياح والرمال المثارة الآن نتيجة المنخفض الخماسيني، تؤثر علينا اليوم الأحد فقط على أن تنتهي بنهاية هذا اليوم، ومع دخول فترات الليل تنتهي تماما الرياح المحملة بالرمال والأتربة وتهدأ سرعات الرياح.

وتابعت: "هناك شعور بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة اليوم، لكن هذا الارتفاع يتبعه غدا الاثنين، انخفاض سريع في درجات الحرارة، وبداية من يوم الثلاثاء تعود ارتفاعات الحرارة مرة أخرى ونشهد أتربة عالقة في الجو، لكن مش بنفس صورة اليوم، والأسبوع ده متقلب في الأحوال الجوية، ومهم أن نتابع النشرات الجيدة أولا بأول".

وأشارت مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى سقوط أمطار خفيفة خلال فترات الليل على مناطق من السواحل الشمالية للبلاد وشمال الوجه والبحري، مع انعدامها على القاهرة الكبرى.

اقرأ أيضا:
الطقس الآن.. انخفاض الرؤية وجبهة هوائية تضرب غرب البلاد

منخفض الخماسين العاصفة الترابية الطقس فصل الربيع

الخبر التالى:

استشعر رغبتي في البيع.. توفيق عكاشة: "بِعت طقم الملاعق بـ20 ألف جنيه"

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1261

إصابات اليوم

17

وفيات اليوم

1008

متعافون اليوم

487642

إجمالي الإصابات

24149

إجمالي الوفيات

417479

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا