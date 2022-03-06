التنمية المحلية: المرحلة الثانية لـ "حياة كريمة" تشمل 52 مركزا بالقرى

كتب- محمد نصار:

كشف اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، موقف الاستعدادات لبدء المرحلة الثانية لمبادرة "حياة كريمة"، حيث تم إصدار الكتاب الدوري رقم 26 لسنة 2022 والمتضمن التكليفات المتعلقة ببدء عمليات تشكيل الآليات التشاركية على مستوى الوحدات القروية المستهدفة، وحصر الاحتياجات والمقترحات ووضع الخطط التنموية بنهج تشاركي شامل، وحصر الأراضي المطلوبة واختبار صلاحيتها الفنية لتنفيذ المشروعات المخططة.

كما كشف وزير التنمية المحلية أن المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية ستتضمن 52 مركزا جديدا يتم تنفيذ مشروعاتها من خلال وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالإضافة إلى التجمعات الريفية بمحافظة مطروح والتي سيتم تنفيذها من خلال وزارة التنمية المحلية حيث سيتم وضع وتنفيذ الخطط التنموية لها بما يراعي تفعيل المشاركة المجتمعية والخصوصية الاجتماعية والبيئية للمحافظة.

وأوضح اللواء محمود شعراوي أن الاستعدادات للمرحلة الثانية شملت تدقيق التقسيم الإداري للمراكز المستهدفة والحصر الشامل لكافة التجمعات الريفية سواء القرى الأم أو القرى الرئيسية أو التوابع من الكفور والنجوع والعزب، تمهيدا لتطبيق المعايير التخطيطية التي تضمن وصول الخدمات لكافة المواطنين بهذه القرى.

وكلف وزير التنمية المحلية المحافظات بتخصيص آلية لتلقي وتسجيل ومعالجة ومتابعة شكاوى المواطنين بقرى حياة كريمة (المرحلة الأولى والثانية) من كافة مصادرها سواء بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة أو مبادرة صوتك مسموع أو آليات الشكاوى المحلية الأخرى، بحيث يتم تسريع وحوكمة منظومة الشكاوى وتحسين معدلات الاستجابة لها وتعزيز الثقة بين المواطنين والإدارة المحلية.

واستعرض اللواء محمود شعراوي تقريرا عن مستجدات الموقف التنفيذي لتكليفات الوزارة ضمن المرحلة الأولى لبرنامج تطوير الريف المصري ضمن المرحلة الجديدة لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، والتي انطلقت مطلع العام المالي الجاري 2021/2022، وكذلك الموقف التخطيطي وطبيعة الاستعدادات للمرحلة الثانية للبرنامج والتي سيبدأ تنفيذها مطلع العام المالي القادم 2022/2023.

وكشف التقرير انتهاء وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات في توفير 100% تقريبا من الأراضي المطلوبة لمشروعات المرحلة الأولى حتى الآن والتي بلغت أكثر من 5000 قطعة أرض، وتنسق الوزارة حالياً مع الجهات التي طلبت تعديلات أو إضافات على قطع الأراضي التي سبق توفيرها لإضافة بعض التوسعات أو المشروعات الجديدة استجابة لطلبات المواطنين.

وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة والمحافظات نجحت في التغلب على واحدة من أكبر التحديات المتعلقة بتنفيذ المشروعات وهو توفير الأراضي، مضيفا أن آليات التنسيق والتعاون مع جهات الولاية وقنوات مشاركة المواطنين وقبل كل ذلك دعم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء كلها عوامل ساعدت الوزارة في الوصول لمستهدفاتها المتعلقة بالأراضي وتيسير مهمة جهات التنفيذ وتمكينها من المواقع التي تم الاستقرار عليها وهو ما كان له بالغ الأثر في تسريع وتيرة التنفيذ.