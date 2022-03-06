الطقس لحظة بلحظة.. منخفض الخماسين الجوي يؤثر على هذه المنطقة الآن

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حركة الجبهة الهوائية المرافقة للمنخفض الجوي المؤثر الآن على أقصى غرب البلاد.

وقالت الهيئة، في بيان، اليوم الأحد، إنه تسود أجواء مغبرة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وانخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.

وأشارت الهيئة إلى أن القاهرة الأن مستوى الرؤية بها 3000 متر والظاهرة المؤثرة هي الرمال المثارة.

ارتفاع حرارة

يسود اليوم الأحد طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء دافئ على السواحل الغربية حار على جنوب البلاد نهارا.

ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى غدا 27 درجة مئوية والسواحل الشمالية 22 درجة مئوية وشمال الصعيد 32 درجة مئوية وجنوب الصعيد 36 درجة مئوية.

رياح وأتربة

تبقى الظاهرة المؤثرة هي نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

ومن المتوقع أن تصل سرعة الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد إلى 40 و50 كم في الساعة، وعلى السواحل الشمالية وسيناء 60 و70 كم في الساعة.

كما تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

منخفض الخماسين

يأتي ذلك نتيجة تعرض البلاد اليوم الأحد لأول منخفض سطحي حراري (خماسيني) في فصل الشتاء الحالي.

ويعمل المنخفض على رفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ على كافة الأنحاء وانخفاض مستوى الضغط الجوي السطحي ويصاحب ذلك نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة تبدأ على غرب البلاد وتتقدم لداخل لتؤثر على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري مرورا بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تصل إلى حد العاصفة على شرق البلاد (السواحل الشرقية وسيناء) مما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية.

ويتبع ذلك دخول الجبهة الباردة على غرب البلاد والسواحل الغربية مصحوبة بنسب رطوبة عالية تعمل على سقوط أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الغربية تتقدم للداخل لتؤثر الأمطار على مناطق من شمال الوجه البحري وباقي السواحل الشمالية.