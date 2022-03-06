تعرف على أسماء رياح الخماسين في مصر والعالم العربي

كتب- يوسف عفيفي:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر غدا الأحد، بأول منخفض خماسيني لهذا الموسم، ويجلب معه رياح نشطة وجافة بشكل كبير.

وأوضحت الهيئة، أن البلاد ستشهد اندفاع كميات كبيرة من الرمال من المناطق الصحراوية وتنخفض الرؤية الأفقية على معظم أنحاء الجمهورية خصوصا الطرق الصحراوية.

وتابعت: تُعرف رياح الخماسين، بهذا الاسم في مصر وبلاد الشام، والكثير من الأسماء التي يتم تداولها في البلاد العربية ومنها:

1- تُعرف في مصر وبلاد الشام برياح الخماسين.

2- تُسمى في السّودان وليبيا برياح القبلي.

3- تُسمى في تونس وفلسطين برياح الشلوق.

4- تُسمى في تونس والجزائر برياح الشهيلي.

5- تُسمى في المغرب برياح الشرقي.

6- تُسمى في دول الخليج العربي والعراق برياح الطوز.

7- تُسمى في إيطاليا برياح الشروقي.

وأشارت الهيئة، إلى أن المنخفضات الخماسينية، تتشكل في السفوح الشرقية لجبال أطلس في وسط وغرب الجزائر وتتحرك موازية لسواحل البحر الأبيض المتوسط من الجزائر لتونس ثم ليبيا ومصر إلى بلاد الشام والعراق وتركيا.

وأضافت أن هذه الرياح، تعمل خلال رحلتها الطويلة على حمل كمياتٍ كبيرة من الأتربة والرمال، التي قد تحجب نور الشمس بشكلٍ كامل وتحول النهار إلى ما يُشبه الليل.

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