طلب إحاطة بشأن التسجيل للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمد مصطفى كمال عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن شكاوى عدد كبير من ذوي الاحتياجات الخاصة بسبب عدم إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة والمشكلات التي تواجههم أثناء التسجيل على السستم الخاص بوزارة الصحة لا يعمل بشكل دائم.

وقال عضو مجلس النواب، إن ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذويهم يحاولون مرارًا التسجيل عبر السستم دون جدوى، مطالبًا بضرورة حل هذه المشكلة لأن الدولة وفرت خدمات كثيرة لذوي الاحتياجات الخاصة من أجل راحتهم والتخفيف عنهم.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هناك مزايا عديدة لحاملي بطاقة الخدمات المتكاملة، وفقًا لما حددته وزارة التضامن الاجتماعي منها توفير العناية الصحية والتأهيلية لذوي الإعاقة وإتاحة فرص العمل والتعليم له والتمتع بالإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة والأجهزة التعويضية والأدوات المعينة والتمتع بخصومات على وسائل النقل والمواصلات.