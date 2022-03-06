الإيجار القديم| رئيس محلية النواب: التأكد من 3 مؤشرات قبل سحب الشقق المغلقة

كتب- نشأت علي:

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو اللجنة الحكومية البرلمانية لتعديل قانون الإيجار القديم، إن اللجنة وضعت عددًا من المعايير المتعلقة بمقترح سحب الوحدات المغلقة من المستأجرين.

وكشف السجيني في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن المعايير التي وضعتها اللجنة تتضمن مراجعة نسب استهلاك المياه والمعيار الثاني هو نسبة استهلاك الكهرباء لهذه الشقق للتأكد من هجرها، أما المعيار الثالث هو الاستماع لشهادة الجيران ليتم الوقوف على الحقيقة كاملة.

وتضم اللجنة الحكومية البرلمانية وزراء العدل والتنمية المحلية والإسكان، والمهندس أشرف رشاد ممثل الأغلبية بمجلس النواب، والنائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والمهندس عماد حمودة رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، والمستشار عبدالله عصر رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، واللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ.

كان السجيني أكد في تصريحات صحفية، أن هناك عدد من المقترحات تم مناقشتها في الاجتماعين الماضيين للجنة الوطنية لبحث تعديلات الإيجار القديم، أبرزها التوصية بسحب الشقق المغلقة من المستأجرين وإعادتها للملاك للاستفادة منها، لاسيما أن غالبية الشقق المغلقة الخاصة للإيجار القديم، يمتلكها مستأجرون توفوا بالفعل، ورغم ذلك يظل الأبناء متمسكين بأحقيتهم في الشقة رغم عدم الاستفادة منها.

وشدد على أن ما طرح بشأن صندوق دعم للمستأجرين وبرامج للفئات غير القادرة كبديل مؤمن للحصول على السكن البديل في حال الرغبة، يأتي من ضمن الأفكار التى يتم دراستها بجدية.