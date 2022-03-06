أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

الإيجار القديم| رئيس محلية النواب: التأكد من 3 مؤشرات قبل سحب الشقق المغلقة

07:30 ص الأحد 06 مارس 2022
الإيجار القديم| رئيس محلية النواب: التأكد من 3 مؤشرات قبل سحب الشقق المغلقة

مجلس النواب

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- نشأت علي:

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو اللجنة الحكومية البرلمانية لتعديل قانون الإيجار القديم، إن اللجنة وضعت عددًا من المعايير المتعلقة بمقترح سحب الوحدات المغلقة من المستأجرين.

وكشف السجيني في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن المعايير التي وضعتها اللجنة تتضمن مراجعة نسب استهلاك المياه والمعيار الثاني هو نسبة استهلاك الكهرباء لهذه الشقق للتأكد من هجرها، أما المعيار الثالث هو الاستماع لشهادة الجيران ليتم الوقوف على الحقيقة كاملة.

وتضم اللجنة الحكومية البرلمانية وزراء العدل والتنمية المحلية والإسكان، والمهندس أشرف رشاد ممثل الأغلبية بمجلس النواب، والنائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والمهندس عماد حمودة رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، والمستشار عبدالله عصر رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، واللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ.

كان السجيني أكد في تصريحات صحفية، أن هناك عدد من المقترحات تم مناقشتها في الاجتماعين الماضيين للجنة الوطنية لبحث تعديلات الإيجار القديم، أبرزها التوصية بسحب الشقق المغلقة من المستأجرين وإعادتها للملاك للاستفادة منها، لاسيما أن غالبية الشقق المغلقة الخاصة للإيجار القديم، يمتلكها مستأجرون توفوا بالفعل، ورغم ذلك يظل الأبناء متمسكين بأحقيتهم في الشقة رغم عدم الاستفادة منها.

وشدد على أن ما طرح بشأن صندوق دعم للمستأجرين وبرامج للفئات غير القادرة كبديل مؤمن للحصول على السكن البديل في حال الرغبة، يأتي من ضمن الأفكار التى يتم دراستها بجدية.

مجلس النواب الإيجار القديم الشقق المغلقة

الخبر التالى:

70 كم في الساعة.. الأرصاد تكشف سرعة الرياح والرمال غدًا الأحد على كافة الأنحاء

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1261

إصابات اليوم

17

وفيات اليوم

1008

متعافون اليوم

487642

إجمالي الإصابات

24149

إجمالي الوفيات

417479

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -كورونا في 24 ساعة| تطورات الموجة الرابعة وموعد الجرعة الثالثة.. وبشرى جديدة للراغبين في العمرة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا