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حسام لبن: جلوس 98 قاضية على منصة مجلس الدولة انتصار جديد للمرأة المصرية

03:00 ص الأحد 06 مارس 2022
حسام لبن: جلوس 98 قاضية على منصة مجلس الدولة انتصار جديد للمرأة المصرية

المهندس حسام لبن

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كتب- نشأت علي:

قال المهندس حسام لبن، الأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، إن المرأة المصرية تحظى بالعديد من المكتسبات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال تمكينها في العديد من المناصب القيادية بالدولة المصرية، مؤكدًا أن القاضية في مجلس الدولة ستحضر ضمن تشكيل المحكمـة كمفوض دولة على مستوى الجمهورية، كما ستبدأ القاضيات برئاسة جلسات تحضير القضايا واستكمال المستندات اللازمة للفصل فيها، وتهيئتها للمرافعة.

وأضاف لبن في بيان له، أن ما شهده مجلس الدولة اليوم، بعد جلوس 98 قاضية على منصة القضاء مع زملائهن من القضاة في مجلس الدولة، يعتبر تتويجًا للمرأة المصرية ووضعها في المكان الصحيح، بعد معاناة سنوات طويلة.

حسام لبن مجلس الدولة حزب مستقبل وطن المرأة المصرية

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