تبدأ الأحد 13 مارس.. تعرف على جدول الامتحانات التكميلية لطلاب 2 ثانوي بالجيزة

كتب- أسامة علي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، جدول الامتحانات التكميلية لطلاب الصف الثاني الثانوي.

وبحسب الجدول، تبدأ الامتحانات التكميلية لطلاب الصف الثاني الثانوي بشعبتي العلمي والأدبي يوم الأحد 13 مارس.

وأشارت مديرية التربية والتعليم بالجيزة إلى أنه يتم التنسيق بين مديري المدارس الصباحية والمسائية لإجراء الامتحانات في الفترة الصباحية.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بإجراء امتحانات تكميلية لطلاب صفوف النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، للطلاب الذين تخلفوا عن إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول بعذر مقبول.

وجاء الجدول على النحو التالي: