ماذا تفعل عند إصابة طفل بفيروس كورونا؟.. 5 إرشادات من الصحة

كتب- أسامة علي:

قدمت وزارة الصحة والسكان، عدة نصائح عند إصابة طفل بفيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة، إنه في حالة إصابة طفل بفيروس كورونا يجب اتباع نفس الإرشادات المعروفة عند إصابة شخص بالغ، وجاءت الإرشادات على النحو التالي:

1- استشارة الطبيب المختص.

2- التأكد من أن الأعراض التي يعاني منها عي أعراض فيروس كورونا.

3- العزل المنزلي.

4- الالتزام بالأدوية والتغذية الصحية.

5- اتباع كافة الإجراءات الاحترازية بالنسبة لباقي أفراد الأسرة.