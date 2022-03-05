تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء إياد داود

كتب- مينا غالي:

أعلن خالد داود شقيق الإعلامي والفنان إياد داود عن موعد ومكان صلاة الجنازة على شقيقه.

وكتب خالد داود على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : توفي أخي الحبيب إياد داود عن ٤٠ عاما مليئة بالحب والطيبة والإبداع يرحمه الله رحمة واسعة رحمتك يا رب.

أضاف :"صلاة الجنازة في مسجد مصطفى محمود في المهندسين غدا الأحد بعد صلاة الظهر. العزاء يوم الاثنين ٧ مارس في الحامدية الشاذلية بعد صلاة المغرب . لا حول ولا قوة الا بالله".

وتوفي مساء اليوم الإعلامي والفنان الشاب إياد داود، عن عمر ناهز 39 عاما، متأثراً بأزمة صحية.