70 كم في الساعة.. الأرصاد تكشف سرعة الرياح والرمال غدًا الأحد على كافة الأنحاء

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل موجة الرمال والأتربة المتوقعة على مصر غدا الأحد والتي يطلق عليها "المنخفضات أو الرياح الخماسينية".

وقالت منار في تصريح لمصراوي، إن البلاد تتعرض لمنخفض صحراوي أشبه بالمنخفض الخماسيني، مصاحب برياح محملة بالأتربة والرمال المثارة.

وأوضحت أن متوسط سرعات الرياح تتراوح بين الـ 40 و 70 كم في الساعة على اختلاف المناطق لتؤثر على أغلب مناطق الجمهورية، خصوصا الطرق الصحراوية.

وأشارت منار، إلى وجود أجواء مغبرة ورياح نشطة (وربما حالة عدم استقرار جوي) ثم جبهة هوائية باردة وكتلة باردة نسبيا أو باردة تتسبب بهطول أمطار في بعض المناطق.

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