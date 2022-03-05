أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

70 كم في الساعة.. الأرصاد تكشف سرعة الرياح والرمال غدًا الأحد على كافة الأنحاء

11:05 م السبت 05 مارس 2022
70 كم في الساعة.. الأرصاد تكشف سرعة الرياح والرمال غدًا الأحد على كافة الأنحاء

الطقس

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل موجة الرمال والأتربة المتوقعة على مصر غدا الأحد والتي يطلق عليها "المنخفضات أو الرياح الخماسينية".

وقالت منار في تصريح لمصراوي، إن البلاد تتعرض لمنخفض صحراوي أشبه بالمنخفض الخماسيني، مصاحب برياح محملة بالأتربة والرمال المثارة.

وأوضحت أن متوسط سرعات الرياح تتراوح بين الـ 40 و 70 كم في الساعة على اختلاف المناطق لتؤثر على أغلب مناطق الجمهورية، خصوصا الطرق الصحراوية.

وأشارت منار، إلى وجود أجواء مغبرة ورياح نشطة (وربما حالة عدم استقرار جوي) ثم جبهة هوائية باردة وكتلة باردة نسبيا أو باردة تتسبب بهطول أمطار في بعض المناطق.

اقرأ أيضًا

- الطقس غدًا.. أول منخفض خماسيني يضرب مصر (اندفاع كميات كبيرة من الرمال)

الطقس الرياح هيئة الأرصاد الجوية الرمال

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1261

إصابات اليوم

17

وفيات اليوم

1008

متعافون اليوم

487642

إجمالي الإصابات

24149

إجمالي الوفيات

417479

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • الأهلي يُصحح المسار بفوز صعب أمام المريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا