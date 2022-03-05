أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

الطقس غدا الأحد: رمال وأتربة وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة

10:54 م السبت 05 مارس 2022
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

(مصراوي):

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد غدًا الأحد، ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء؛ ليسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء دافىء على السواحل الغربية، حار على جنوب البلاد نهارًا.

وأضافت الهيئة، أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى غدًا 27 درجة مئوية والسواحل الشمالية 22 درجة مئوية وشمال الصعيد 32 درجة مئوية وجنوب الصعيد 36 درجة مئوية.

منناحية أخرى، قالت الهيئة، إن الظاهرة المؤثرة هي نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

ومن المتوقع أن تصل سرعة الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد إلى 40 أو 50 كيلو متر في الساعة، بينما تصل في السواحل الشمالية وسيناء إلى 60 أو 70 كيلو متر في الساعة.

والفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

هيئة الأرصاد الجوية طقس رمال وأتربة ارتفاع في درجات الحرارة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1261

إصابات اليوم

17

وفيات اليوم

1008

متعافون اليوم

487642

إجمالي الإصابات

24149

إجمالي الوفيات

417479

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • الأهلي يُصحح المسار بفوز صعب أمام المريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا