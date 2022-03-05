الطقس غدا الأحد: رمال وأتربة وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة

(مصراوي):

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد غدًا الأحد، ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء؛ ليسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء دافىء على السواحل الغربية، حار على جنوب البلاد نهارًا.

وأضافت الهيئة، أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى غدًا 27 درجة مئوية والسواحل الشمالية 22 درجة مئوية وشمال الصعيد 32 درجة مئوية وجنوب الصعيد 36 درجة مئوية.

منناحية أخرى، قالت الهيئة، إن الظاهرة المؤثرة هي نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

ومن المتوقع أن تصل سرعة الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد إلى 40 أو 50 كيلو متر في الساعة، بينما تصل في السواحل الشمالية وسيناء إلى 60 أو 70 كيلو متر في الساعة.

والفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.