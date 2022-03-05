العمرة.. قرار سعودي باعتماد 9 لقاحات جديدة لتسهيل أداء المناسك

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الشيخ سعد بن جميل القرشي، مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالسعودية، تفاصيل آخر قرار لوزارة الصحة السعودية بشأن اللقاحات المعتمدة للحصول عليها للتسهيل أمام الراغبين في السفر لأداء العمرة.

يأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق رحلات العمرة من مصر إلى الأراضي السعودية، على أن يتم تنفيذ رحلات العمرة لشهري (شعبان ورمضان) من العام الهجري الجاري، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تسهم في الحفاظ على صحة المواطنين.

وقال القرشي في تصريحات خاصة لمصراوي، إن ‏وزارة الصحة السعودية، أعلنت اللقاحات الـ 9 والمعتمدة داخل ‎المملكة بحيث يمكن تقديم طلب اعتمادها عند تلقيها في الخارج وتسجيلها عبر الموقع الإلكتروني وهي: (فايزر - موديرنا - أكسفورد - جانسن - سينوفارم - ساينوفاك - كوفاكسين - سبوتنيك الخامس - كوفوفاكس).

وأشار إلى الإجراءات الاحترازية المتبعة في المملكة بشأن جائحة كورونا، تتمثل في الحصول على اللقاحات المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى عمل حجر مؤسسي بين 3 و5 أيام للقادم إلى المملكة، مع إجراء مسحة في نهاية الحجر الصحي، ومن بعدها يمكن للمعتمر أداء مناسك العمرة وفق الاحترازات الصحية المعمول بها.

وأشار مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة، إلى أن غرامة التأخير عن مغادرة المعتمر للمملكة، تصدر فورا بمبلغ 25 ألف ريال على الشركة السياحية، و15 ألف ريال على المعتمر مع تبصيمه بصمة مرحل.