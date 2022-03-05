من العشوائيات إلى كومبوند.. تسكين أهالي مناطق السكر والليمون والجيارة (صور وفيديو)

تسيير رحلات من مصر لنقل السائحين الأوكرانيين إلى دول الجوار الأوكراني

نائب محافظ القاهرة يحصل على الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى

الطقس غدا الأحد: رمال وأتربة وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة

كتب- أسامة علي:

استقبل أهالي منطقة السكر والليمون والجيارة وحوش الغجر، تسكينهم في منطقة سكنية جديدة، اليوم السبت، بحالة فرحة شديدة.

ونشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، مقطع فيديو وصور لنقل أهالي المناطق المذكورة سلفا إلى كومبوند الخيالة.

وقال يونس عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك": "الحمد لله اليوم بدأنا في إخلاء وتسكين منطقة السكر والليمون والجيارة وحوش الغجر في كومبوند الخيالة متكامل الخدمات، أيوه كمبوند الخيالة.. فرحتكوا بالدنيا".