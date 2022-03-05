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نائب محافظ القاهرة يحصل على الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى

09:58 م السبت 05 مارس 2022
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(مصراوي):

نال نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، الدكتور إبراهيم صابر على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف من جامعة عين شمس، عقب مناقشة رسالته التي حملت عنوان "التقويم البيئي والاقتصادي لمشروعات الشبكة القومية للطرق بمحافظات القاهرة الكبرى".

وحضر المناقشة اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة والدكتور ﻣﺤﻤد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

وكانت الرسالة تحت رئاسة وإشراف الدكتور تامر عبدالمنعم راضي، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد السابق كلية التجارة جامعة عين شمس، وإشراف الدكتور هشام القصاص أستاذ بيئة التربية والمياه، عميد معهد الدراسات والبحوث البيئية سابقا جامعة عين شمس.

إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة جامعة عين شمس الدكتوراه مع مرتبة الشرف

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