"التنسيقية" تفتح نقاشًا بشأن تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية على مصر

(مصراوي):

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين غدًا الأحد، الساعة الثامنة مساء صالون نقاشي لبحث تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية على مصر من كافة الجوانب سواء السياسية والاقتصادية بالإضافة للجهود التي قامت بها الدولة منذ اندلاع تلك الحرب لعودة الطلاب المصريين الذين يدرسون في أوكرانيا.

ومن المقرر أن يشارك في الصالون السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والنائب محمد عزمي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، وأحمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، وبسنت جمال باحث بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، ويديره النائب طارق الخولي.

ومن المقرر أن يعرض الصالون في بث مباشر على الصفحة الرسمية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".