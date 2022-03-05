حدث في 8 ساعات| حقيقة تعطيل الدراسة في الجيزة والطقس غدًا الأحد وإزالة عقارات جديدة

كتب- يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها توجيه الرئيس السيسي، بتوفير كافة الموارد لتجهيز شرم الشيخ لقمة المناخ في نوفمبر، وإعلان مجلس الوزراء رصد 84 ألف شكوى واستغاث خلال شهر فبراير، وأول منخفض خماسيني يضرب مصر غدًا الأحد، ووصول الطلاب المصريين من بولندا إلى مطار القاهرة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

- السيسي يوجه بتوفير كافة الموارد لتجهيز شرم الشيخ لقمة المناخ في نوفمبر

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء.

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- "الوزراء": رصد 84 ألف شكوى واستغاثة خلال فبراير 2022

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، تقريرًا من الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، تضمن رصدًا لجهود الاستجابة لشكاوى المواطنين خلال شهر فبراير الماضي.

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- تسبب أضرارًا للعين.. تفاصيل ظاهرة فلكية يشهدها العالم الليلة

كشفت الجمعية الفلكية بجدة تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء الوطن العربي والعالم، تتمثل في مرور كوكب المشتري بالقرب من الشمس مساء اليوم السبت.

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- الطقس غدًا.. أول منخفض خماسيني يضرب مصر (اندفاع كميات كبيرة من الرمال)

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر غدا الأحد بأول منخفض خماسيني لهذا الموسم ويجلب معه رياح نشطة وجافة بشكل كبير.

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- أول صور لوصول الطلاب المصريين من بولندا إلى مطار القاهرة

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، صورا للطلاب المصريين العائدين من بولندا خلال وصولهم إلى مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم السبت.

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- في انتظاركم.. وزير الحج السعودي يعلن بشرى جديدة للراغبين في العمرة

أعلن وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، أن العمرة الآن متاحة للجميع، موضحا أنه يوم 4 مارس 2020 وقبل عامين من الآن تم إيقاف العمرة بسبب وباء كورونا ولكنها الآن متاحة للجميع.

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- هدم 520 عقارًا.. محافظة القاهرة تبدأ نقل سكان 3 مناطق تمهيدا لإزالتهم

بدأت محافظة القاهرة، اليوم السبت، أعمال نقل سكان منطقة السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة والملاصقة لسور مجرى العيون بمصر القديمة إلى مساكن الخيالة التي أقامتها الدولة بديل العشوائيات.

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- اليوم.. إلغاء رحلة مصر للطيران المتجهة إلى موسكو

قالت مصادر بقطاع الطيران المدني إن شركة مصر للطيران ألغت رحلتها المتجهة من مطار القاهرة الدولي إلى العاصمة الروسية موسكو اليوم السبت.

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- هل تتعطل الدراسة غدًا في الجيزة بسبب رياح الخماسين؟

كشف مصدر بمحافظة الجيزة، حقيقة تعطيل الدراسة غدًا الأحد، بسبب موجة الرمال والأتربة المتوقعة على مصر والتي تعرف بـ"المنخفضات أو الرياح الخماسينية".

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