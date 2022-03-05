"زد" تستضيف أكبر قمة معرفية لطلاب المدارس في مصر والشرق الأوسط يومي 4 و5 مارس

كتب- محمد عبدالناصر:

بالتعاون بين شركتي "زد" و"iSpark" استضافت "زد بارك" في الشيخ زايد قمة "Traverse"، التي تعتبر أكبر قمة لطلاب المدارس الثانوية في مصر والشرق الأوسط، على مدار يومي 4 و5 من مارس الجاري.

يأتي هذا التعاون بهدف توجيه الطلاب إلى الخيارات الأكاديمية الملائمة لهم، وتهيئتهم لسوق العمل، في إطار دعم شركة زد لاستراتيجية وزارة الشباب والرياضة في بناء الإنسان من خلال تحفيز برامج ريادة الأعمال وتأهيل الشباب وتدريبهم على مختلف المهارات.

وحازت قمة "Traverse" التي تنظمها شركة "iSpark" سنويًا منذ عام 2016 على قبول وتفاعل الكثير من الطلبة وأهاليهم، حيث تساهم القمة بفاعلية في تشكيل وعي الشباب ومساعدتهم في طرح حلول لمستقبلهم، وتزويدهم بالمعرفة التي يحتاجون إليها لاتخاذ قرارات حيوية بشأن حياتهم الأكاديمية والمهنية عن طريق تقديم ورش عمل، وفرص تدريبية، وحلقات نقاشية مع المدربين المهنيين والخبراء بالإضافة إلى حضور ممثلي الجامعات الحكومية والخاصة والعالمية لنقل خبراتهم في المجالات والكليات المختلفة.

ووفرت إدارة شركة زد كافة التجهيزات لإنجاح قمة Traverse سواء في شكل تسهيلات لدخول الأعداد الكبيرة من الطلاب، واستضافة المؤسسات التعليمية المشاركة بالحدث، والشخصيات العامة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي والشخصيات المؤثرة في المجالات المختلفة مثل العلوم، والفن، والتكنولوجيا، والسيارات، والرياضة الإلكترونية بهدف رفع مستوى الوعي بفرص سوق العمل ومتطلباته بتلك المجالات وغيرها من مجالات مستقبلية.

وأكد مسئولو شركة زد، أن الشركة لا تدخر جهدًا في مساندة أي جهود لدعم الشباب الناشئين في أي فعاليات من شأنها تطوير مهاراتهم في كافة المجالات وليس الرياضة فحسب، مشيدًا بدور قمة Traverse في منح الفرصة لطلبة الثانوية العامة في التواصل مباشرة مع العديد من المحترفين وأساتذة الجامعات ورواد الأعمال للتعرف بشكل عملي وعلمي على ما يحتاجه سوق العمل.

ومن جانبه، أضاف مصطفى حشيشة وأحمد الروسي المؤسسين لشركة iSpark، أن طلبة المدارس لديهم الكثير من القدرات والمواهب لكن دائمًا ما كانوا بحاجة لتوسعة مداركهم وإدماجهم في فرص مختلفة في مجالات مختلفة منذ الصغر لأن هذا ما يجعل الطالب على معرفة بقدراته واهتماماته وأكثر جاهزية لاختيار مستقبله.

Traverse هو بوابة الطلبة للفرص المختلفة والتعلم بطريقة معاصرة وشبيهة بالطريقة التي يحبون التعلم بها فيجعل رحلة تعلمهم ممتعة وأكثر مرونة وتتناسب مع أهدافهم وطموحاتهم.

وشارك في القمة أكثر من 100 مؤسسة تعليمية على رأسها الجامعة البريطانية (BUE)، و(ESLSCA)، و(The Knowledge Hub)، والجامعات الكندية في مصر، وجامعة هيرتفوردشاير، والجامعة الأوروبية في مصر، والأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا وجامعة سيناء وعشرات الجامعات الإنجليزية والأمريكية بالتعاون مع شركة Fast Forward للدراسة بالخارج، كما شارك مؤسسات مثل EGBANK وIndriver بهدف دعم الشباب لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم.

والجدير بالذكر أن إجمالي عدد أولياء الأمور والطلاب الحاضرين للقمة في السنوات الماضية، بلغ أكثر من 20000 طالب مصري من أكثر من 120 مدرسة مختلفة.

وحرصت شركة "زد" على استضافة النسخة السادسة من قمة Traverse لهذا العام في "زد بارك" الشيخ زايد، إيمانًا ودعمًا للدور الذي تلعبه القمة في مساندة الطلبة، من خلال تأهيلهم وتعليمهم مهارات جديدة تساعدهم على الالتحاق والتميز في سوق العمل.