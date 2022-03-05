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مصادر بالطيران المدني: سائحون أوكرانيون يغادرون شرم الشيخ إلى بولندا والمجر

06:24 م السبت 05 مارس 2022
مصادر بالطيران المدني: سائحون أوكرانيون يغادرون شرم الشيخ إلى بولندا والمجر

مطار شرم الشيخ

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كتب- محمد عبيد:
قالت مصادر في قطاع الطيران المدني، إن السائحين الأوكرانيين العالقين في مصر والمنتهية برامجهم السياحية، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، بدأو في السفر إلى الدولة المجاورة لأوكرانيا مثل المجر وبولندا تمهيدًا للدخول إلى أوكرانيا.
وتابعت المصادر، أن مطار شرم الشيخ الدولي شهد مغادرة رحلتين لشركة "آير كايرو" على متنها عدد من السائحين الأوكرانيين العالقين في مصر متجهين إلى المجر وبولندا، تمهيدًا لدخولهم إلى أوكرانيا والاطمئنان على أسرهم ومنازلهم ومتعلقاتهم من أثار الحرب.
وأشارت المصادر إلى أنه من المقرر أن تسيّر شركة "آير كايرو" غدًا الأحد رحلتين، الأولى إلى المجر والثانية إلى بولندا لنقل السائحين الراغبين في العودة إلى بلادهم.
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