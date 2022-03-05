رئيسة "قومي المرأة": مصر تحظى بقيادة سياسية واعية تساند المرأة المصرية

(أ ش أ):

أكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي، أن مصر تحظى بقيادة سياسية واعية وداعمة ومساندة للمرأة المصرية، موجهة التحية والتقدير لرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا الدعم غير المتناهي.

جاء ذلك خلال استقبالها النائب الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، برفقة وفد من ممثلي البرلمانيين من 31 دولة من الدول العربية والأسيوية والإفريقية الذين يزورون مصر حالياً لحضور الاجتماع السنوى البرلماني العربي الأسيوى للسكان والتنمية.

ورحبت الدكتورة مايا مرسي بالضيوف في مصر وداخل المجلس القومي للمرأة الذي يعد "بيت المرأة مصرية "، مشيدة بالمساندة القوية من أعضاء البرلمان خلال الفترة الماضية لخروج قوانين تنصف حقوق المرأة المصرية وخاصة من أعضاء البرلمان من الرجال لكي تحصل على الكوتة وتخصيص نسبة مقاعد للمرأة في البرلمان.

واستعرضت مرسي جهود مصر في مجال تمكين المرأة، مؤكدة أن الدستور المصري 2014 (وتعديلاته في عام 2019) أكد على مبادئ المواطنة وضمان الحقوق دون تمييز، والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص والقطع بأحقية المرأة في تولي جميع المناصب دون أي تمييز، ورعاية وحماية الأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة ، والنساء الأشد احتياجاً كما أكد على التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية.

وأشارت إلى تشكيل المجلس القومي للمرأة وبرامجه وأنشطته بجميع محافظات الجمهورية، وقانون تنظيم عمله، لافتة إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التي أطلقها المجلس وأقرها رئيس الجمهورية كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة.