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ستصلكم رسالة.. الصحة تكشف موعد تلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

04:43 م السبت 05 مارس 2022
ستصلكم رسالة.. الصحة تكشف موعد تلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

لقاح كورونا

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كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة الصحة والسكان موعد وصول رسائل تلقي الجرعة الثالثة التنشيطية للمواطنين الذين تلقوا جرعات لقاح كورونا.

وقالت وزارة الصحة والسكان، في منشور توعوي، اليوم السبت، إنه بعد مرور 6 أشهر من تلقي لقاح فيروس كورونا ستصلكم رسالة بموعد أخذ الجرعة الثالثة التنشيطية.

وشددت وزارة الصحة والسكان على ضرورة تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لافتة إلى أن اللقاح يقوي المناعة ويقلل من فرصة الإصابة بالعدوى.

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