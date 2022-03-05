في انتظاركم.. وزير الحج السعودي يعلن بشرى جديدة للراغبين في العمرة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، أن العمرة الآن متاحة للجميع، موضحا أنه يوم 4 مارس 2020 وقبل عامين من الآن تم إيقاف العمرة بسبب وباء كورونا ولكنها الآن متاحة للجميع.

وقال الربيعة، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": في مثل هذا اليوم قبل عامين تم إيقاف العمرة بسبب الوباء، والآن متاحة للجميع".

وأضاف وزير الحج السعودي: "الحمد لله على نعمه وفضله، احجز عمرتك في أيّ وقت تُحب عبر تطبيق "اعتمرنا أو توكلنا"، مكة والمدينة في انتظاركم بشوق.

جدير بالذكر، أن مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، أعلن يوم الأربعاء 4 مارس 2020م تعليق العمرة وزيارة المسجد النبوي للمواطنين والمقيمين مؤقتاً، وذلك لتفادي تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي السياق ذاته، أعلن عضو اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة، سعيد باحشوان، أن 228 شركة ومؤسسة عمرة سعودية تقدم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن منذ وصولهم وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم بعد أداء مناسك العمرة والزيارة بكل يسر وسهولة.

وأوضح باحشوان في تصريحات صحفية، أن الفترة القادمة ستشهد زيادة في أعداد المعتمرين القادمين من الخارج ومن مختلف دول العالم، لافتاً إلى أن شركات ومؤسسات العمرة على أهبة الاستعداد لاستقبال الزوار والمعتمرين.

وأشار عضو اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة، إلى بدء المعتمرين من مصر وتونس وليبيا والهند وباكستان في التوافد إلى مكة والمدينة، وكذلك عودة العمرة والرحلات من ماليزيا مرة أخرى.

وعلى الصعيد المصري، كان عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج، أعلن انطلاق أولى أفواج المعتمرين المصريين، يوم الاثنين الماضي الموافق 28 فبراير، من مطار القاهرة الدولي إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة.

جدير بالذكر أن غرفة شركات السياحة، أعلنت الانتهاء من الإجراءات التجهيزية لموسم العمرة بإجمالي 1381 شركة سياحية لإجراءات توثيق عقود العمرة لموسم 1443 هجرية.

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