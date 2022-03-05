أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

في انتظاركم.. وزير الحج السعودي يعلن بشرى جديدة للراغبين في العمرة

04:35 م السبت 05 مارس 2022
في انتظاركم.. وزير الحج السعودي يعلن بشرى جديدة للراغبين في العمرة

العمرة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، أن العمرة الآن متاحة للجميع، موضحا أنه يوم 4 مارس 2020 وقبل عامين من الآن تم إيقاف العمرة بسبب وباء كورونا ولكنها الآن متاحة للجميع.

وقال الربيعة، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": في مثل هذا اليوم قبل عامين تم إيقاف العمرة بسبب الوباء، والآن متاحة للجميع".

وأضاف وزير الحج السعودي: "الحمد لله على نعمه وفضله، احجز عمرتك في أيّ وقت تُحب عبر تطبيق "اعتمرنا أو توكلنا"، مكة والمدينة في انتظاركم بشوق.

جدير بالذكر، أن مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، أعلن يوم الأربعاء 4 مارس 2020م تعليق العمرة وزيارة المسجد النبوي للمواطنين والمقيمين مؤقتاً، وذلك لتفادي تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي السياق ذاته، أعلن عضو اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة، سعيد باحشوان، أن 228 شركة ومؤسسة عمرة سعودية تقدم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن منذ وصولهم وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم بعد أداء مناسك العمرة والزيارة بكل يسر وسهولة.

وأوضح باحشوان في تصريحات صحفية، أن الفترة القادمة ستشهد زيادة في أعداد المعتمرين القادمين من الخارج ومن مختلف دول العالم، لافتاً إلى أن شركات ومؤسسات العمرة على أهبة الاستعداد لاستقبال الزوار والمعتمرين.

وأشار عضو اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة، إلى بدء المعتمرين من مصر وتونس وليبيا والهند وباكستان في التوافد إلى مكة والمدينة، وكذلك عودة العمرة والرحلات من ماليزيا مرة أخرى.

وعلى الصعيد المصري، كان عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج، أعلن انطلاق أولى أفواج المعتمرين المصريين، يوم الاثنين الماضي الموافق 28 فبراير، من مطار القاهرة الدولي إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة.

جدير بالذكر أن غرفة شركات السياحة، أعلنت الانتهاء من الإجراءات التجهيزية لموسم العمرة بإجمالي 1381 شركة سياحية لإجراءات توثيق عقود العمرة لموسم 1443 هجرية.

اقرأ أيضًا

انطلاق أولى رحلات العمرة من مصر إلى الأراضي السعودية

رحلات العمرة وزير الحج السعودي توفيق الربيعة فيروس كورونا وزارة الداخلية السعودية مناسك العمرة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1261

إصابات اليوم

17

وفيات اليوم

1008

متعافون اليوم

487642

إجمالي الإصابات

24149

إجمالي الوفيات

417479

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل|ظاهرة فلكية يشهدها العالم الليلة.. تسبب أضرارا للعين (اضغط هنا)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا