أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

تحجب نور الشمس.. 11 معلومة عن منخفضات الخماسين التي تضرب مصر غدا

04:29 م السبت 05 مارس 2022
تحجب نور الشمس.. 11 معلومة عن منخفضات الخماسين التي تضرب مصر غدا

عاصفة ترابية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد غدا الأحد، منخفضات خماسينية تضرب مصر في لأول مرة في الموسم الشتوي الحالي.

ويرصد "مصراوي" 11 معلومة عن المنخفضات الخماسينية وفقا لهيئة الأرصاد الجوية على النحو التالي:

1- تتشكل المنخفضات الخماسينية في السفوح الشرقية لجبال أطلس في وسط وغرب الجزائر.

2- تتحرك موازية لسواحل البحر الأبيض المتوسط من الجزائر لتونس ثم ليبيا ومصر إلى بلاد الشام والعراق وتركيا.

3- تبدأ عادة بالتشكل مع بدء فصل الربيع فلكيا (الاعتدال الربيعي 22 مارس).

4- تستمر هذه الخماسين لمدة 50 يوما وهذا سبب تسميتها بالمنخفضات الخماسينية (50 يوما فترة تأثيرها أغلب السنوات).

5- تُعرف في مصر وبلاد الشام برياح الخماسين، وتُسمى في السّودان وليبيا برياح القبلي، وتُسمى في تونس وفلسطين برياح الشلوق، وتُسمى في تونس والجزائر برياح الشهيلي، وتُسمى في المغرب برياح الشرقي، وتُسمى في دول الخليج العربي والعراق برياح الطوز، وتُسمى في إيطاليا برياح الشروقي.

6- بالرغم من نُدرة وصول رياح الخماسين إلى أوروبا إلا أنها تكون محمّلة بالرمال والغبار عندما تصلها.

7- تعمل هذه الرياح على حمل كمياتٍ كبيرة من الأتربة والرمال، التي تحجب نور الشمس بشكلٍ كامل وتحول النهار إلى ما يُشبه الليل.

8- سبب تشكلها يرجع إلى حركة الشمس الظاهرية نحو الشمال، مع الاعتدال الربيعي تبدأ حرارة اليابسة بالزيادة أكثر من المناطق الساحلية والحرارة مياه البحر الأبيض المتوسط.

9- ينخفض الضغط الجوي كلما ارتفعت الحرارة في الصحاري وينتج عنها عدم استقرار ديناميكي في طبقات الجو بسبب الاختلاف الحراري للكل الهوائية (الباردة فوق البحر والدافئة فوق اليابسة).

10- تلعب جبال أطلس في شمال غرب القارة الأفريقية دورا ديناميكيا في زيادة الحركة الدورانية للرياح المرافقة للمنخفض الجوي في السفوح الشرقية للسلسلة الجبلية.

11- الأجواء المرافقة للمنخفضات الخماسينية، تتمثل في جبهة دافئة وأجواء مغبرة ورياح نشطة (وربما حالة عدم استقرار جوي) ثم جبهة هوائية باردة وكتلة باردة نسبيا أو باردة تتسبب بهطول أمطار في بعض المناطق.

اقرأ أيضًا:

الطقس غدا.. أول منخفض خماسيني يضرب مصر (اندفاع كميات كبيرة من الرمال)

رياح الخماسين عاصفة رملية الطقس منخفضات الخماسين

الخبر التالى:

في انتظاركم.. وزير الحج السعودي يعلن بشرى جديدة للراغبين في العمرة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1261

إصابات اليوم

17

وفيات اليوم

1008

متعافون اليوم

487642

إجمالي الإصابات

24149

إجمالي الوفيات

417479

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل|ظاهرة فلكية يشهدها العالم الليلة.. تسبب أضرارا للعين (اضغط هنا)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا