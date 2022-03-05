تحجب نور الشمس.. 11 معلومة عن منخفضات الخماسين التي تضرب مصر غدا

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد غدا الأحد، منخفضات خماسينية تضرب مصر في لأول مرة في الموسم الشتوي الحالي.

ويرصد "مصراوي" 11 معلومة عن المنخفضات الخماسينية وفقا لهيئة الأرصاد الجوية على النحو التالي:

1- تتشكل المنخفضات الخماسينية في السفوح الشرقية لجبال أطلس في وسط وغرب الجزائر.

2- تتحرك موازية لسواحل البحر الأبيض المتوسط من الجزائر لتونس ثم ليبيا ومصر إلى بلاد الشام والعراق وتركيا.

3- تبدأ عادة بالتشكل مع بدء فصل الربيع فلكيا (الاعتدال الربيعي 22 مارس).

4- تستمر هذه الخماسين لمدة 50 يوما وهذا سبب تسميتها بالمنخفضات الخماسينية (50 يوما فترة تأثيرها أغلب السنوات).

5- تُعرف في مصر وبلاد الشام برياح الخماسين، وتُسمى في السّودان وليبيا برياح القبلي، وتُسمى في تونس وفلسطين برياح الشلوق، وتُسمى في تونس والجزائر برياح الشهيلي، وتُسمى في المغرب برياح الشرقي، وتُسمى في دول الخليج العربي والعراق برياح الطوز، وتُسمى في إيطاليا برياح الشروقي.

6- بالرغم من نُدرة وصول رياح الخماسين إلى أوروبا إلا أنها تكون محمّلة بالرمال والغبار عندما تصلها.

7- تعمل هذه الرياح على حمل كمياتٍ كبيرة من الأتربة والرمال، التي تحجب نور الشمس بشكلٍ كامل وتحول النهار إلى ما يُشبه الليل.

8- سبب تشكلها يرجع إلى حركة الشمس الظاهرية نحو الشمال، مع الاعتدال الربيعي تبدأ حرارة اليابسة بالزيادة أكثر من المناطق الساحلية والحرارة مياه البحر الأبيض المتوسط.

9- ينخفض الضغط الجوي كلما ارتفعت الحرارة في الصحاري وينتج عنها عدم استقرار ديناميكي في طبقات الجو بسبب الاختلاف الحراري للكل الهوائية (الباردة فوق البحر والدافئة فوق اليابسة).

10- تلعب جبال أطلس في شمال غرب القارة الأفريقية دورا ديناميكيا في زيادة الحركة الدورانية للرياح المرافقة للمنخفض الجوي في السفوح الشرقية للسلسلة الجبلية.

11- الأجواء المرافقة للمنخفضات الخماسينية، تتمثل في جبهة دافئة وأجواء مغبرة ورياح نشطة (وربما حالة عدم استقرار جوي) ثم جبهة هوائية باردة وكتلة باردة نسبيا أو باردة تتسبب بهطول أمطار في بعض المناطق.

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