مطار القاهرة: إحباط محاولة تهريب 576 عبوة تجميل غالية الثمن

كتب - محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة لتهريب 576 عبوة مستحضرات تجميل غالية الثمن أخفاها راكب أجنبي من أصل مصري داخل حقائبه فور وصوله من ألمانيا في محاولة لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة المصرية القادمة من فرانكفورت، استوقف عبدالرحمن الصياد، مأمور الجمرك، راكب أجنبي من أصل مصري أثناء محاولته الخروج من الصالة، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة إبراهيم كمال، مأمور الجمرك، وسامح سيد، رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة بكثرة داخل حقائب الراكب.

وعلى الفور كلف أحمد أبوبكر، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2، نورا نعمان، مأمور الجمرك، بتفتيش الحقائب يدويا ما أسفر عن ضبط 576 عبوة من مستحضرات التجميل غالية الثمن مخبأة بين طيات الملابس بالحقائب.

وأمر أحمد عبدالفتاح طه، مدير إدارة الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسي، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.